Murió Shelley Duvall, la icónica actriz protagonista de El Resplandor: ¿qué enfermedad padecía?

Shelley Duvall acababa de celebrar su cumpleaños el 7 de julio. La actriz conocida por su papel en la película The Shining (1980), murió a los 75 años en su casa en Blanco, Texas.

Shelley Duvall. Foto web.

Su esposo, Dan Gilroy, confirmó que la causa de su muerte fueron las complicaciones de la diabetes que padecía. Dan Gilroy, con quien Shelley mantuvo una relación desde 1989, dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

“Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”, escribió la pareja de la actriz.

La actriz Shelley Duvall en una famosa escena de El resplandor.

La mala experiencia de Shalley en El Resplandor

Shelley Duvall vivió un verdadero trauma al de protagonizar El Resplandor. Durante la filmación de la película, el director Stanley Kubrick la sometió a condiciones extremadamente difíciles: como las legendarias 127 tomas de la escena del bate de béisbol.

Shelley Duvall Foto: Web

Según trascendió, Duvall terminó deshidratada, con las manos lastimadas y la garganta ronca de tanto llorar. Incluso empezó a perder cabello debido al estrés. A pesar de que su actuación fue destacada, el cineasta la criticó constantemente en el set de grabación.

La carrera de Shelley Duvall

Shelley Duvall comenzó su carrera en 1970 y trabajó en numerosas películas dirigidas por Robert Altman durante esa década, incluyendo el western McCabe & Mrs. Miller (1971), el drama criminal Thieves Like Us (1974) y la comedia musical Nashville (1975).

Su interpretación en el thriller psicológico 3 Women (1977) le valió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes y una nominación al BAFTA en la misma categoría.

ARCHIVO - Shelley Duvall el 27 de octubre de 1983, en Los Ángeles. (AP Foto/Doug Pizac, Archivo) Foto: Doug Pizac

En 1980, Duvall protagonizó como Wendy Torrance en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, The Shining, dirigida por Stanley Kubrick. También interpretó a Olive Oyl en la película musical Popeye (1980) y Time Bandits (1981).

A lo largo de los años 80, Duvall trabajó como productora y presentadora de programas infantiles. También apareció en películas durante los 90 con papeles secundarios como en The Underneath (1995) y The Portrait of a Lady (1996).

Shelley Duvall en The Forest Hills, la producción que la regresó a la actuación en 2023, luego de 20 años.

La última actuación de Shelley antes de un receso de 21 años fue en la película independiente Manna from Heaven (2002), hasta que hizo su regreso a la pantalla grande en la película de terror The Forest Hills (2023).