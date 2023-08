Mario Casas dirigió por primera vez una película y su hermano Oscar la protagoniza: de qué se trata “Mi soledad tiene alas”

Si hay algo que ha conseguido hacer Mario Casas es marcar a toda una generación con participaciones en series como El Barco o películas del estilo de Tres metros sobre el cielo. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo encontró la forma de mejorar y sumó a su carrera papeles como el de No Matarás o el de El Inocente. De hecho, llegó a tal punto que se ha consagrado con un Goya a mejor actor.

Sin embargo, ahora, Mario Casas afronta otra faceta de su carrera. Si bien sigue actuando y continúa siendo ese protagonista indiscutido de todas las producciones en las que participa, recientemente debutó como director. De la mano de Warner Bros estrenó en cines, por el momento solo de España, “Mi soledad tiene alas”, su ópera prima en este rol.

En esta película Mario no sólo trabajó junto a su pareja, Deborah François, sino que además lo hizo junto a su hermano. Óscar Casas, quien también se desempeña como actor y es uno de los mejores de la España actual, es el protagonista de este film y, por eso, muchos medios han catalogado esta historia como “una carta de amor de Mario a Óscar”. Conoce de qué se trata.

La nueva película de los hermanos Casas ya está en cines Foto: Instagram

¿De qué se trata “Mi soledad tiene alas”, la ópera prima de Mario Casas como director?

“Mi soledad tiene alas”, la ópera prima de Mario Casas como director y la nueva película de Óscar Casas como protagonista es una pieza de realismo crudo, pero poético. La cinta está plagada de energía visual que demuestra no sólo la impactante y hermosa química entre los hermanos, sino también en que el director ha hecho un guion fascinante, pero destructor al mismo tiempo.

La sinopsis oficial de esta película relata: “En un barrio humilde a las afueras de Barcelona, Dan (Óscar Casas) y sus dos amigos, Vio (Candela González) y Reno (Farid Bechara), viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, Dan esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios de Dan, sumergiéndolo en una espiral de violencia que le obliga a huir y pone a prueba la amistad entre los tres amigos”.

Sin dudas se trata de una historia que, más allá de que todavía no llegará a Latinoamérica o al menos no en la pantalla grande, tiene todo para ser un gran éxito. Y, claro está, con la dupla Casas no podía ser de otra forma.