Los Goonies regresarán a la pantalla grande con una secuela: ¿estará el elenco original?

La década de los ochenta no solo se caracterizó por sus colores llamativos y canciones pegadizas. También fue fundamental para la industria cinematográfica, donde cintas como “Los Goonies” cambiaron a toda una generación.

“No tengo miedo a la oscuridad, no tengo miedo a la oscuridad; pero odio la naturaleza, odio la naturaleza”, detalló Lawrence Cohen, personaje icónico de Los Goonies.

Ahora bien, la película recaudó 125 millones de dólares durante su estreno y se intentó en diferentes instancias negociar una secuela, con intentos fallidos.

¿Recuerdan Los Goonies? Así lucen hoy

Sin embargo, esto habría cambiado este año, cuando Warner Bros, presentó una lujosa propuesta para la nueva secuela de los Goonies.

Qué se sabe de la secuela de los Goonies

La noticia fue confirmada por el medio “The Sun”. Ahí, destacaron que Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green, Ke Huy Quan y Martha Plimpton, el elenco original de la película, formarían parte de la secuela, que se prevé su estreno para 2026 o 2027.

Steven Spielberg junto a los protagonistas de Los Goonies en una reunión virtual. Foto: DPA

Con este panorama, la cinta habría decidido dar luz verde para iniciar las grabaciones del proyecto. “La secuela de Los Goonies ha sido muy discutida durante mucho tiempo, pero finalmente se le ha dado luz verde para avanzar”, destacó un informante anónimo para el medio The Sun.

Respecto a la temática de la secuela, los productores buscarían que la trama fuera elogiada tanto por los fanáticos como por los nuevos espectadores.

“Los productores quieren que la secuela tenga una trama que sea bien recibida tanto por los fanáticos de toda la vida como por los nuevos espectadores”, afirmó el mismo informante en el portal internacional.

Los múltiples intentos para la secuela de Los Goonies

Las precuelas y secuelas se volvieron el foco de contenido de películas o series. Fue así como Richard Donner, el director original de la película, había intentado hacer una secuela previo a su muerte en 2021.

“Él me llamó y dijo: ‘Sabes lo que deberíamos hacer? Vamos a subirnos a mi bote, fumar hierba durante tres días y pensar en una idea para Goonies 2′ (...)Le dije a Dick: ‘Bueno, en primer lugar, no fumo marihuana. Pero tal vez si voy, nos tomaremos un par de copas juntos y nos sentaremos en el barco’. Nunca sucedió. Y me arrepiento de eso. Porque dejaría todo para hacer eso ahora mismo” , recordó el guionista de la película sobre la conversación que tuvo con Donner.