Reconocida en forma internacional gracias a su protagónico junto a Leonardo Di Caprio en “Titanic”, Kate Winslet demostró su versatilidad en la pantalla gracias a sus múltiples personajes. Ahora se suma a una nuevo desafío: vuelve a la pantalla chica con la próxima miniserie de HBO Max.

La estrella de Hollywood protagonizará “Trust”, la adaptación de la novela homónima del escritor argentino Hernán Díaz, criado en Suiza y radicado en Estados Unidos. El bestseller cuenta la historia de un empresario financiero rico que está disconforme por la forma en la que muestran a su esposa en una novela basada en su vida.

La actriz ganadora al Óscar plantó fuertemente su postura de anhelar un personaje real, con facciones y cuerpos reales.

Por eso decide escribir sus memorias con la ayuda de su secretaria, quien no tardará en darse cuenta de que el hombre solo está reescribiendo la historia y el lugar de su esposa en ella, en una narración con cuatro diferentes voces y géneros que subvierte la noción de “verdad” y quién la define.

Según medios especializados de la industria, la serie será producida por Díaz junto a Winslet y se encuentra en etapa de desarrollo y en búsqueda de un guionista que adapte el libro a la pantalla.

En 2021, la actriz fue la figura principal en “Mare of Easttown” también para HBO y dirigida y producida por Craig Zobel. Por el papel de Mare Sheehan ganó un Emmy y un Globo de Oro.

Kate Winslet posa tras ganar el premio Emmy a la mejor actriz en una serie de drama, por "Mare of Easttown". Foto: Chris Pizzello

“Mare no se parece en nada a mí y, sin embargo, se parece mucho más a mí que los dramas encorsetados en los que he trabajado durante toda mi vida”, declaró la artista en una entrevista con el portal Collider.

Kate Winslet será parte de Avatar 2

Tras la confirmación de que la secuela de Avatar llegará a los cines en 2023. “Avatar, el camino del agua” contará con la participación de Kate Winslet. La actriz de 46 años volverá a ser dirigida por James Cameron.

“Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na´vi para proteger su planeta”, dice la sinopsis de Avatar 2.

Avatar 2 Foto: Twitter/@MisterFreaki

Y detalla que estará ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película. Avatar: The Way of Water narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan, asegura.

Primeras imágenes de "Avatar: el camino del agua". (20th Century Studios)

De todas formas, el próximo año, la artista también aparecerá en la pantalla grande gracias al reestreno de “Titanic” a 25 años de su emisión original en una versión remasterizada.