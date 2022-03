“Un crimen argentino” es el próximo policial que se está preparando HBO Max. Basado en un hecho real, este crimen ocurrido a principios de los 80 llamó la atención de todos los medios de la época.

Es la historia de la desaparición de un empresario en la ciudad de Rosario, cuyo caso es asignado a dos secretarios de un juzgado semanas antes de que uno de ellos emigre a España. En una carrera contra el tiempo, intentarán resolver el caso enfrentando las interferencias de una policía subordinada a la dictadura cívico militar que estaba en el poder.

El periodista Reynaldo Sietecase investigó el caso y con información de primera mano escribió años después una novela basada en este episodio que se transformó en la base de este rodaje.

Llega a HBO "Un crimen argentino" Foto: Instagram

El elenco de este filme es encabezado por Darío Grandinetti, Nicolás Francella, Matías Mayer, Malena Sánchez, Alberto Ajaka, y cuenta además con la participación especial de Luis Luque, Rita Cortese y César Bordón.

La película dirigida por Lucas Combina y está siendo producida por Juan Pablo Buscarini a quién pudimos entrevistar desde Vía País.

-¿Por que eligieron esta historia?

-El libro de Sietecase se editó en 2006 y logré tener acceso desde su primera edición. Lo conocí a Reynaldo porque ambos somos rosarinos, pero en ese momento no tenía un vínculo tan cercano como tengo ahora. Yo si conocía al secuestrado, protagonista de esta historia que después fue asesinado. Era el tío de un muchacho cercano. Es un caso que para mi había sido muy resonante, fue parte de mi adolescencia. El libro sale 26 años después del suceso, pero a mí me había quedado en la cabeza. Me lo hace llegar un amigo en común. Reynaldo vino al lanzamiento de nuestra productora y hablamos sobre el libro. Él muy generosamente me dijo: “Mirá, a mí me interesaría mucho que de esto salga una película”. Y sabiendo que ya estaba bastante metido en la actividad de producir, me cedió los derechos. De ahí en más fue un camino bastante complejo y sinuoso para llegar a la posibilidad de que el proyecto se concrete.

Rodaje de "Un crimen argentino" Foto: Instagram

-¿Como fue la adaptación cinematográfica?

-Reynaldo fue muy generoso por permitirnos hacer modificaciones respecto a la novela. Él juega más sobre la psicología del asesino y empieza revelando de qué se trata todo, mientras que nosotros elegimos un poco más la intriga. Fue una adaptación rigurosa en cuanto al entorno y los personajes, pero la trama en cuanto al libro es una especie de “barajar y dar de nuevo”. A veces literatura y cine pueden llevarse bien y otras veces no tanto. Consideramos que para hacer un thriller, (que era nuestro desafío) había que contar los hechos de una manera distinta a como lo hacía el libro.

-¿Cómo es grabar esta historia 40 años después?

Rosario es la clave. Yo siempre digo que si uno a esta historia la sacara de contexto y se quedara con el crimen, quizás sería un capítulo de una serie policial. Para mi el gran valor que cobra contar esta historia, es el potencial que tiene la otra capa. Cómo un crimen -llamémoslo privado- durante los años del terrorismo de Estado jugó con la idea de que “si no hay cuerpo no hay delito”. El abogado Mariano Marquez era alguien de una gran capacidad intelectual y así fue el crimen que cometió. Fue graduado como abogado, un tipo muy inteligente y muy siniestro.

En la ciudad de Rosario se está llevando a cabo el rodaje de "Un crimen argentino" la nueva película de HBO. Foto: Instagram

El contexto para mi hace a este historia muy potente y única. Rosario en una ciudad que tiene mucho potencial en sus locaciones. En muchos casos la arquitectura nos ayudó muchísimo, fuimos muy rigurosos. Obviamente hacer una película que se ubica 42 años atrás es un doble esfuerzo y un lindo desafío. Llenamos las calles de autos de la década del 70′, vestimos a todos los protagonistas y a los extras.

Creo que nos juega a favor que la realidad argentina, nos guste aceptarlo o no. No es la misma realidad que otros países con crecimiento vertiginoso, donde cambia todo. Acá entras a algunas galerías del centro y es como entrar en los 80′. Hay comercios o clubes que fruto de nuestro estancamiento económico parecen quedados en el tiempo. El trabajo de vestuario, makeup, peinado y el armado de los sets fue muy riguroso y creo que logramos una buena reconstrucción de época.

-¿Cómo fue la elección del elenco?

-En lo personal como productor no queríamos tener un elenco que desentone con el realismo y el momento. Los dos protagonistas mas jóvenes, Nicolas Francella y Matías Mayer tienen exactamente la misma edad que los personajes en el momento del hecho: 31 años. No fue un requisito, pero fuimos cuidando mucho la búsqueda del casting. Y la calidad actoral del equipo, es enorme. Es un elenco con muchísimo talento y carreras muy potentes de todos.

Los protagonistas de "Un crimen argentino" Foto: Instagram

-¿Cómo puede verse la película?

-Yo sigo confiando que el cine y el evento cinematográfico nos sirve a todos y a los productores nos da visibilidad y trascendencia. Si eso se completa con que 60 días después uno puede estar en la plataforma (que HBO para mi es la que mejor curaduría de contenidos tiene) es la mejor combinación que se puede hacer.