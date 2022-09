La increíble e irreal variante de Benedict Cumberbatch que se iba a ver en Doctor Srange 2

Una de las apuestas que ingresó una gran cantidad de variables al mundo de Marvel fue el ingreso de los multiversos, diferentes mundos con distintos Spider-Man, por ejemplo, y que llevó a que en “Spider-Man: No Way Home”, los fanáticos puedan disfrutar de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker. Esto también se vio en “Doctor Strange” in the multiverse of madness”, donde el personaje de Benedict Cumberbatch viajo a otras dimensiones.

El avance de este particular punto es el que va a definir el resto del universo y las películas y series que salgan de ahora en adelante. Lo positivo es que se pudo reunir y centrar todo en manos de Marvel Studios de una manera muy original, que nace en los comics, y que el público recibió muy bien. En el caso de Peter Strange, se pudo ver también sus variables.

Spider-Man: No Way Home tiene fecha confirmada en HBO Max

Sin embargo, previo al lanzamiento de la película, parte del argumento se pudo observar en la serie animada What If...?, que cuenta cómo funcionan los multiversos. En cuanto al hechicero, pudimos observar a varias versiones tales como una con un ojo en la frente, otra zombie y se conocieron que había muchas más.

¿Cuál es la variante que no llegó al corte final de Doctor Strange 2?

El artista conceptual Darrel Warner, quien participó en el diseño de las variables de Strange, publicó en sus redes sociales una imagen de uno que había realizado, pero que no llegó a ver la luz junto a un mensaje en que explicó la situación. “Me siento honrado de estar entre una compañía tan sagrada y de tener esta acuarela progresando para ser uno de los finalistas del Característico de acción en vivo en los Premios de la Asociación de Arte Conceptual de este año”, comenzó el mensaje.

Los cameos en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022)

“Marvelous Melvyn fue una pieza que completé muy pronto en el primer encierro siguiendo un aspecto / universo Strange alternativo dentro del guion de Scott Derrickson que posteriormente cambió con la llegada de Sam Remi. Es bastante raro que se me permita seguir la intuición de uno con respecto a un personaje determinado. Por eso, necesito extender mi agradecimiento al diseñador de vestuario Graham Churchyard por permitirme desarrollar y producir este concepto. En general, fue un placer absoluto completarlo y estoy muy contento”, cerró el artista.