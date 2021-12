Con la conducción de Alejandra Azcárate, Netflix estrena este 28 de diciembre “La Azcárate de frente”, un especial de stand up que promete hacer reir a carcajadas a todos los televidentes. Con la dirección de Gina Medina y la producción ejecutiva de Pedro Davila, la serie de comedia es una nueva apuesta al humor y los contenidos originales.

Un nuevo formato que mezcla la esencia del stand up comedy con la forma del talk show. Cada episodio tocará un tema de la cotidianidad enfocado en las relaciones interpersonales que son el ámbito generador de los mayores cuestionamientos a nivel humano. Será una fórmula para encontrarle gracia a la desgracia donde los espectadores viajarán a través de la risa y la confrontación interna, hasta llegar a íntimas reflexiones de manera divertida, siempre recibiendo un mensaje engrandecedor dentro del marco del más fino humor.

La Azcárate de frente Foto: Mauricio Gonzalez

Constará de cuatro episodios en los que la comediante colombiana abordará los mitos que tiene el envejecer y madurar, romper con la idea de que la vida se acaba después de los 30 y que “el propósito debería ser siempre vivir felices, porque la mejor edad de la vida es estar vivas”. También ofrecerá su punto de vista frente a las relaciones de pareja, el sexo y la infidelidad, entre otros tantos temas que todos no dejarán de ver, oír y reír al mismo tiempo.

“Sé que en este momento todas las personas se tienen que estar preguntando, ¿Por qué Netflix no contrató para esto a una persona más joven? Bueno, sencillo en la vida no se puede hablar de lo que uno no sabe, para saber hay que vivir y eso solo se logra con los años”, remarcó la presentadora. Y concluyó: “Las personas no queremos enseñar nada porque, aunque no lo crean aún estamos aprendiendo”.