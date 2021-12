Series inglesas, españoles, tucas... Y árabes. Las series árabes son otras de las que han llamado la atención a la audiencia en Netflix. A continuación encontrarás algunas que se encuentran disponibles en Netflix para disfrutar en este tiempo que empiezan las vacaciones:

Escuela para señoritas Al Rawabi

Cuenta la historia de tres chicas de un instituto femenino que deciden tramar el plan perfecto para vengarse de las que han estado torturando durante todo este tiempo. La serie tiene con una temporada y seis capítulos.

Reparto de ‘Escuela para señoritas Al Rawabi

Andria Tayeh como Mariam.

Rakeen Sa’ad como Noaf.

Noor Taher como Layan.

Yara Mustafa como Dina.

Joanna Arida como Rania.

Salsabiela como Roqayya.

Nadera Emran como Faten Qadi.

Reem Saadeh como Sra. Abeer.

Jana Zeineddine como Laila.

Ahmad Hamdan como Laith Radwan.

Al-Hayba

Al-Hayba es una serie de televisión de drama sirio-libanesa, dirigida por Samer Barqawi. Está ambientada en la aldea ficticia de Al Hayba, en la montaña libanesa cerca de la frontera con Siria, y con protagonistas de ambos países, entre los cuales se encuentran Taim Hasan y Nadine Nassib Njeim.

La serie inicia cuando la familia de Al Jabal se entera de la muerte de Adel, el hijo mayor, en Canadá. Su difunta mujer, Alia (Nadine Nassib Njeim), y su hijo vuelven al Líbano para el entierro y se ven por primera vez con su familia.

El hermano del difunto, Jabal, tiene ordenes de casarse con la viuda y mantenerla a ella y a su hijo en el Líbano y en la familia. Los Sheikh Al Jabal tienen una peléa histórica con otro clan llamado Al Said, por lo que luchan constantemente entre sí. Ello se suma a las luchas internas de cada personaje, las cuales incluyen conflictos amorosos, violencia, sexo, miedos, mafia y drogas.

Reparto de Al hayba

Basem Al Salka

Protagonistas Taim Hasan

Nadine Nassib Njeim

Muna Wassef

Oweiss Mkhallalati

Cuando los terroristas del estado islámico del ISIS tomaron su ciudad, un grupo de hombres pelearon contra ellos para intentar recuperarla. La serie está basada en hechos reales, esta es la historia del equipo SWAT de Nínive, que libró una operación de guerrilla contra el ISIS en una lucha desesperada por salvar su ciudad natal de Mosul.

La película está disponible en Netflix.

Reparto de Mosul

Thaer Al-Shayei

Waleed Elgadi

Hayat Kamille

Suhail Dabbach

Mehdi Lamrini

Ben Affan

Adam Bessa

Abbas Abdulghani

Mohamed Attougui

Youssef Tounzi

Mohimen Mahbuba

Qutaiba Abdelhaq

Isaac Elias

Ahmed Ghanem

Faycal Zeglat

Seis ventanas en el desierto

Es una recopilación de seis cortometrajes de algunos de los cineastas más novedosos de Arabia Saudita, los cuales hechan luz sobre temas de naturaleza universal como tabúes sociales, extremismo y la psique humana.

“Six Windows in the Desert” no solo cuenta al público las perspectivas de sus creadores sauditas, sino que también da vida a personajes con sus propias historias para contar. La serie tiene una sola temporada con seis episodios disponibles en Netflix.

Reparto de Six Windows in Desert: