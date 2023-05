Jon Bon Jovi sobre su futura nuera: el cantante habló sin filtro sobre Millie Bobby Brown

El pasado 11 de abril, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se comprometieron luego de estar de novios desde junio del 2021.

La estrella de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi, compartieron la noticia a través de sus cuentas de Instagram, por lo que fue tan solo cuestión de minutos para que el compromiso se viralizara alrededor del mundo.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron su compromiso. Foto: Millie Bobby Brown

El hecho generó bastante polémica, ya que ella tiene tan solo 19 años y el 20. Sin embargo, como dijo la actriz - citando la canción “Lover” de Taylor Swift - : “Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, mostrando la madurez de su amor.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

La relación se dio a conocer un año atrás en los premios BAFTA, donde se mostraron por primera vez como novios ante las cámaras. De todas formas, se estima que su romance comenzó en junio del 2021, momento en el que publicaron una foto juntos desde un coche, asegurando que eran amigos.

¿Qué dijo Bon Jovi sobre la relación de su hijo con Millie Bobby Brown?

En el programa Radio Andy, Bon Jovi habló sin filtro de qué opina sobre la polémica que generó el compromiso de su hijo de 20 años y Millie Bobby Brown.

“No sé si la edad importa, si encontrás a la pareja adecuada y crecés junto a ella”, comenzó disparando el cantante de baladas icónicas como “Always”, “Livin on a prayer”, “It’s my life” y “I’ll be there for you”, entre muchos otros clásicos románticos.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi Foto: BBC

“Ese sería realmente mi consejo: crecer juntos es sabio. Creo que todos mis hijos han encontrado personas con las que creen que pueden crecer juntos y todos nos agradan”, aseguró Bon Jovi, quien recordemos está casado con su amor de secundaria, Dorothea Hurley, desde 1989.

“Millie es maravillosa. Toda su familia es genial. Jake está muy, muy feliz”, concluyó el cantante, quien le dio oficialmente y de forma pública la bienvenida a la familia a su futura nuera.