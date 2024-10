The Office es de las series más queridas en la última década. En 2020, la historia de la compañía de Dunder Mifflin Paper Company, Inc. logró ser reproducida 57 mil millones de minutos en Estados Unidos.

“Trata con grandes bubis con una c”, destacó el personaje de Dwight en uno de los cold opens de la serie.

Cada actor que formó parte de la historia es sumamente querido por el público. Una de ellas es Jenna Fischer, la actriz detrás del rol de Pam Beesley, quien reveló una fuerte noticia: sufrió de cáncer de mama.

El comunicado de Jenna Fischer sobre su diagnóstico

La actriz estadounidense reveló la noticia en redes sociales, como conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama (que se celebra cada 19 de octubre).

Jenna Fischer se destacó en 'Virgen a los 40' y 'Pase libre'

Ahí, reveló que en diciembre del año pasado, fue diagnosticada con cáncer de mama triple positivo en etapa 1 tras someterse a una mamografía de rutina.

“Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos. En diciembre pasado, me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1 (...) Después de los resultados no concluyentes de esa mamografía debido a la densidad de tejido mamario, mi médico ordenó una ecografía mamaria. Encontraron algo en mi seno izquierdo”, relató la actriz de The Office.

Jenna Fischer, “Pam” de The Office, fue diagnosticada con cáncer de mama

Pese a que un triple cáncer positivo puede ser agresivo, fue captado de forma temprana. Por tanto, en enero le realizaron la operación y se sometió a los tratamientos correspondientes, donde tuvo pérdidas de cabello.

“Afortunadamente, el cáncer fue captado de manera temprana y no se extendió a los nódulos o el resto de mi cuerpo. Pero, por lo agresivo del cáncer, todavía requería de quimioterapia y radiación”, explicó Fischer.

Jenna Fischer, “Pam” de The Office, fue diagnosticada con cáncer de mama

Finalmente, tras pasar por 12 sesiones de quimioterapia y tres semanas de radiación, la actriz logró quedar libre de cáncer, por lo que quiso transmitir con su anécdota la importancia de hacerse una mamografía anual.

“Estoy haciendo este anuncio por algunas razones. Una, para deshacerme de las pelucas, y dos, para implorarles que se hagan una mamografía anual. En serio, llamen a un doctor. Mi tumor era tan pequeño que no se sintió en el examen físico (...) Si hubiese esperado seis veces, las cosas pudieron ser peores”, sentenció la actriz de The Office sobre la importancia del chequeo anual.