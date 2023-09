Estaría en marcha el regreso de The Office

The Office es una de las series más exitosos de todos los tiempos, eso sí, si nos referimos a su versión estadounidense. La comedia en formato de falso documental a cargo de Greg Daniels, logró convertirse en un clásico de principios de los ‘00.

Su primera temporada se emitió en el año 2005, y si bien al principio no logró despegar, luego se transformó en un suceso que se prolongó hasta el 2013 - aunque las últimas entregas no son las favoritas por sus fanáticos, debido a la ausencia de Steve Carell como Michael Scott -.

Carell da vida a uno de los personajes más emblemáticos de las series de comedia. No existe nadie igual a Michael Scott, quien a pesar de su personalidad políticamente incorrecta, ha logrado conquistar los corazones de la oficina y de quienes se encuentran detrás de la pantalla.

The Office Foto: NBC

El humorista no es el único responsable del éxito de The Office, sino que, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer, B. J. Novak y el resto de los miembros de la oficina hacen de este show único en la historia del audiovisual.

¿Se viene un reboot de The Office?

En las últimas horas, se viralizó un newsletter del periodista Matt Belloni quien afirmó que un reboot de The Office se pondría en marcha, tras el final de la huelga de guionista en Hollywood.

Según contó el mismo, Greg Daniels, showrunner de la versión estadounidense, tendría en mente el revivir la serie, a pesar de sus dichos en el 2019: “Fue algo tan perfecto que dudaría en reabrirlo. Tuvimos la chance de terminarlo de la forma que queríamos”.

The Office Foto: NBC

Al parecer, el creador de la serie busca reunir al elenco original en una historia dentro del universo de Dunder Mifflin, sin afectar por ello el desenlace original y “arruinar” lo que construyeron durante tantos años.

Todo indica que el reboot contaría con la presencia de Jenna Fischer (Pam), Angela Kinsey (Angela), Creed Bratton (Creed) y Leslie David Baker (Stanley). En cuanto a John Krasinski (Jim), aseguró que aceptaría retomar su papel de ser que la propuesta lo convenciera, al igual que Mindy Kaling (Kelly).

The Office Foto: NBC

Quien no ve el regreso con buenos ojos es B. J. Novak, quien no solo dio vida a Ryan sino que fue productor del show. Según afirmó el mismo, la vuelta de The Office tendría fines comerciales y no artísticos. En lo que refiere al resto del elenco, como Steve Carell y Rainn Wilson (Dwight), se desconocen sus opiniones sobre un posible reboot.