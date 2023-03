The Office versión argentina: el hilo de twitter que mostró cómo sería la serie al estilo criollo

The Office es una de las series de comedia más icónicas de todos los tiempos, teniendo para muchos el puesto número uno en el podio de las sitcoms.

La clave del éxito de la producción protagonizada por Steve Carell pasa por su humor políticamente incorrecto, enfocado en cuestionar las condiciones laborales, las formas de vida del ciudadano estadounidense promedio y sus modos de relacionarse con los otros.

The Office Foto: Web

El humor de The Office no es para todo el mundo y sus personajes son tan entrañables como imperfectos, siendo fácil tanto identificarse como distanciarse emocionalmente de ellos a lo largo de las 9 temporadas.

The Office versión argentina ¿Que actores y actrices obtendrían los papeles?

La usuaria de Twitter, @bloodmoonlit__, compartió un hilo donde comparó a los personajes de The Office con actores y actrices argentinas, enseñando quienes serían los perfectos para cada papel.

“Jim te lo hace Rodrigo de la Serna, por supuesto, lindo pero humilde y con gracia sin intentarlo” comenzó su hilo @bloodmoonlit__.

El hilo de @bloodmoonlit__ con los parecidos de The Office con actores y actrices argentinas. Foto: @bloodmoonlit__

Si de Jim hablamos, Pam no puede faltar, por lo que la usuaria comentó “Pam es Nancy Dupláa, sin dudas. Linda pero normal, fresca, maternal”.

The Office no sería The Office sin la presencia de Michael Scott, que en la versión argentina estaría a cargo de Mex Urtizberea. “Michael es, atentis, Mex Urtizberea. Con una mirada ingenua, de jefe que no quiere ser jefe, muy querible y a la vez gracioso pero de manera involuntaria” comentó @bloodmoonlit__.

Siguiendo el juego, la usuaria agregó “Dwight Schrute es el fantástico Luis Machín y está claro como el agua, no tengo ni que explicarlo”.

Al igual que ocurre entre Pam y Jim, parte fundamental de la vida de Dwight es Angela, a quien la usuaria de la red del pajarito la comparó con Leticia Bredice.

Si de galanes hablamos, en The Office junto a Jim ese lugar lo ocupa Ryan, y en la Argentina para muchos un rompe corazones es sin dudas Joaquín Furriel. “Ryan es un joven Joaquín Furriel [...]” comentó la usuaria.

“Phyllis confío 100% en Verónica Llinás para este personaje” agregó @bloodmoonlit__, en referencia a uno de los personajes más entrañables y populares entre los fans de la serie, y ni que hablar de Verónica que es una de las actrices con más trayectoria y admiradores en la Argentina.

“Erin se la damos a Valeria Bertucelli que es divina y fresca” jugó la usuaria, dejando en vista el impresionante parecido entre ambas no solo físico sino de energía tan positiva.

El amor le llegó a Erin con Andy, y a él el turno de ser interpretado por un actor argentino: “Para Andy tenemos a Luciano Cáceres, que bien sabe hacer de esta clase de tipos, es decir, de un banana” jugó con humor @bloodmoonlit__.

Llegó el turno de Kevin, Stanley, Oscar y Creed, personajes que en muchos episodios no destacan pero en cuanto lo hacen el humor explota en una catarata de risas, teniendo cada uno de ellos escenas icónicas a lo largo de las 9 temporadas de la serie.

A estos hombres se le suma ella, la única e inigualable Meredith, quien dejó en su paso por la serie momentos recordados por millones.

En las últimas temporadas él no dejó de destacarse... estamos hablando de Derryl, quien trae a la oficina un humor polémico y confrontativo con Michael.

Si de Derryl hablamos, no podemos olvidar uno de sus intereses amorosos, que al igual que pasó con Ryan, lo llevó a tener los pelos de punta. Sin embargo, Kelly es una de las reinas de la serie, siendo amada por la mayoría de los fans.

El amor también fue parte de la vida de Michael Scott, aunque en este caso un poco de forma unilateral. Llegó el turno de Jan, uno de los personajes más bizarros de la sitcom y también uno de los más odiados.

Amor del verdadero es el que tuvieron Michael y Holly, el cual pasó por altos y bajos pero finalmente encontró un final feliz.