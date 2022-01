El pasado 13 de enero se estrenó por HBO Max de “El Pacificador”, cuyo título en inglés es “Peacemaker”, y ya cautivó a miles de fanáticos de los superhéroes y del universo de DC Cómics. Pero pese al éxito que presenta la serie tras el lanzamiento de sus tres primeros episodios trascendió un llamativo enojo de parte de la empresa de streaming por detalles en el guión.

Según reveló James Gunn, creador de la ficción, el cuerpo ejecutivo de HBO Max tomó cierto reparos con algunos diálogos y escenas del montaje y manifestaron una especial molestia ante un insulto sobre Batman. La discusión nació cuando el El Pacificador, interpretado por John Cena, increpa al Hombre Murciélago.

El pacificador, HBO Max. Foto: Insta

“Me sorprendió mucho que no les gustara que Peacemaker llamara cobarde a Batman”, reconoció el creador como invitado al podcast TV’s Top 5, de The Hollywood Reporter. Y agregó: “Lo único que pensaba al respecto era algo como: ‘Pero Peacemaker dice cosas horribles y mucho peores sobre otros superhéroes. Además, Batman es el único sobre el cual tiene un punto vista con algún sentido, sobre todos los demás sólo cree cosas que leyó en internet’”.

Gunn indicó que habría que preguntarle a los ejecutivos por qué les molestó ese diálogo y no otro donde el protagonista insulta a Superman: “No sé porque llamar cobarde a Batman es potencialmente más ofensivo que decir que Superman tiene un fetiche por el excremento. No entiendo porque uno se discutió y el otro no”.

El cineasta contó también que debió eliminar del guión original muchos momentos donde John Economos, interpretado por Steve Agee, dice “Caraj*” ya que según la productora de la firma era excesiva la cantidad de veces que estaba escrita.