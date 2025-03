El documental que asegura que Hailey estaba obsesionada con Selena Gomez y Justin Bieber

Las redes sociales han vuelto a convertir en tendencia una de las controversias más repetidas en el mundo del espectáculo: la relación entre Hailey Bieber, Justin Bieber y Selena Gomez.

El casamiento de Justin Bieber y Hailey Baldwin. /WEB

En esta ocasión, un documental de YouTube titulado La peligrosa obsesión de una década de Hailey Bieber ha desatado un aluvión de críticas hacia la modelo y empresaria. Tanto así que las búsquedas sobre la esposa de Justin Bieber se han disparado en Google en la última semana, según muestra la herramienta de Google Trends.

Hailey Bieber en el Ojo de la Tormenta: El Documental que Reavivó Viejas Polémicas con Justin Bieber y Selena Gomez

El documental que avivó el fuego sobre Justin, Hailey y Selena

Publicado en el canal Internet Oddities, el video de 18 minutos ha generado millones de visualizaciones y ha dividido a los fans. En él, se presentan teorías y supuestas pruebas de que Hailey ha tenido una obsesión con Justin Bieber desde su adolescencia.

A través de entrevistas, imágenes y videos, el documental sostiene que la modelo habría utilizado su entorno familiar para acercarse al cantante desde sus primeros años de fama. Uno de los clips más comentados es aquel en el que una joven Hailey conoce a Justin por primera vez gracias a su padre, el actor Stephen Baldwin.

Imitación, acusaciones y reacciones en redes: ¿Un plan de Hailey?

El documental sugiere que Hailey ha imitado a Selena Gomez en múltiples aspectos, desde su estilo de vestimenta hasta sus tatuajes y publicaciones en redes sociales. Estas afirmaciones han generado un acalorado debate en plataformas como TikTok y Twitter.

ARCHIVO - Justin Bieber, izquierda, y Hailey Bieber asisten a la gala de beneficencia del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte el 13 de septiembre de 2021, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Mientras algunos usuarios defienden a la esposa de Bieber y tachan el video de malintencionado, otros consideran que las pruebas expuestas refuerzan la teoría de una supuesta obsesión. Entre los comentarios más virales, destacan quienes califican a Hailey de “stalker” y aquellos que argumentan que el video solo busca generar polémica sin fundamentos sólidos.

¿Y Selena Gomez qué dice?

A pesar de la revivida controversia, Selena Gomez parece estar en un momento completamente distinto de su vida. La exestrella de Disney lanzó recientemente I Said I Love You First, su primer álbum colaborativo con su pareja, Benny Blanco.

El disco, publicado el 21 de marzo, aborda temas como el amor propio, la complicidad y las relaciones pasadas, consolidando su nueva etapa sentimental. La cantante y el productor musical se comprometieron en diciembre de 2024, lo que refuerza la idea de que este drama mediático pertenece al pasado para ella.

Esta imagen portada de álbum publicada por Interscope Records muestra "I Said I Love You First" de Selena Gomez y Benny Blanco. (Interscope via AP)

Aun así, el debate en redes sigue abierto, con fanáticos de ambas celebridades reviviendo viejas teorías y disputas.