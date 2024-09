Tras el nacimiento de su primer bebé: qué googlearon los argentinos sobre Hailey Bieber

Hailey Baldwin de Bieber es uno de los íconos más trascendentes en Hollywood. Proveniente de una familia de actores, la modelo se ha afincado en la industria por su asociación con diferentes marcas y por la creación de su marca de cosméticos Rhode.

Así se ve Hailey Baldwin. / WEB

El interés por la esposa de Justin Bieber ha sido un caso de estudio. Sus conjuntos y trucos de maquillaje como el Strawberry Make Up y Tomato Make Up le han permitido ser el punto de partida en las tendencias de belleza.

“Ella ha conseguido construir un personaje realmente inspirador para las generaciones más jóvenes, gracias a una gran producción personal, muy estudiada desde el punto de vista del marketing”, destacó la directora de comunicación de Kiehl’s, It Cosmetics y Urban Decay sobre el poder de influencia que goza Hailey Bieber.

Qué sexo tendrá el bebé de Justin y Hailey Bieber. / Redes

Ahora bien, el fenómeno Hailey también llegó a Argentina. Esto se evidenció a través de Google Trends, una herramienta que permite ver las búsquedas reales a través de Google.

Interés a lo largo del tiempo de Hailey Bieber.

En los últimos 90 días, han existido diferentes picos de búsquedas. El primero ocurrió el 27 de mayo, cuando los fanáticos creían que la modelo les daba algunas pistas sobre el sexo de su bebé a través de su manicura con flores.

Qué sexo tendrá el bebé de Justin y Hailey Bieber. / Redes

Seguidamente, el interés tuvo sus idas y bajadas hasta el 27 de junio, donde fue captada en Nueva York con un look transparente negro que mostraba su pancita, y luego volvió a subir entre el 13 y 14 de julio, cuando viralizó el uso de uñas silvestres como tendencia.

Finalmente, el 27 de julio hubo un aumento por las nuevas fotos del embarazo de Hailey y el 24 de agosto su nombre tuvo popularidad máxima tras confirmarse el nacimiento de Jack Blues Bieber, su primer bebé con Justin Bieber.

Nació el primer hijo del cantante canadiense.

Por tanto, el foco en Hailey en los últimos días fue su embarazo. Este enfoque se realzó sobre todo en los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, quiénes mostraron el mayor interés por región.

Interés por subregión.

Cuáles son los temas relacionados con Hailey Bieber

Hailey Bieber ha sido relacionada con sus tendencias y Justin Bieber. Esto se ha evidenciado a través de estas búsquedas:

Temas relacionados con Hailey Bieber.

Justin Bieber

Justin Bieber es un cantante canadiense de 30 años. Es el esposo de Hailey Baldwin desde 2019, por lo que llevan cinco años casados.

La historia de Justin y Hailey Bieber. / Archivo

No obstante, la pareja se conoce desde 2009, cuando el artista participó en el programa “The Today Show”.

Uñas

El estilo de Hailey Bieber en sus uñas es algo que todas sus fanáticas siguen al pie de la letra. Una de las tendencias más virales fueron las “las uñas con efecto perlado o ‘glazed nails’”, que consisten en una sutil base de color en la uña y un acabado que recuerda a las perlas.

Las "uñas glaseadas" que puso en tendencia Hailey Bieber.

Selena Gómez

Selena Gómez es una actriz, cantautora, productora y empresaria estadounidense de 32 años. Ha sido vinculada con Baldwin dado que fue exnovia de Justin Bieber durante 2011, 2024 y 2017.

Selena Gómez y Justin Bieber duran te el comienzo de su relación entre 2010 y 2011.

Embarazo

Justin y Hailey Bieber anunciaron la espera de su primer bebé el 9 de mayo de 2024. A través de un video casero, mostraron su renovación de votos y el vientre abultado de la modelo.

Alec Baldwin

Alec Baldwin es un reconocido actor, comediante y productor estadounidense. Es el hermano mayo de los Baldwin y es tío de Hailey Bieber.

El juicio a Alec Baldwin. (AP)

Qué googlearon los argentinos sobre Hailey Bieber

Las consultas relacionadas con Hailey Bieber.

Hailey antes y después

Los usuarios se han interesado en el “glow up” que ha tenido Hailey desde su adolescencia, donde pasó de tener una cabellera platinada a un rubio más ceniza.

El antes y después de Hailey Bieber.

Jack Blues Bieber

Jack Blues Bieber nació el 23 de agosto de 2024. Es el primer hijo de Justin y Hailey Bieber.

La primera foto del hijo de Hailey y Justin Bieber

Edad de Hailey Bieber

Hailey Bieber nació el 22 de noviembre de 1996. Por tanto, tiene 27 años.

Halle Berry

Halle Berry es una actriz, productora y directora estadounidense. Fue una de las actrices mejores pagadas en la década del 2000 y es la única mujer afrodescendiente que ha ganado el premio Óscar a mejor actriz principal.

Marca de maquillaje

La marca de Hailey Bieber se llama Rhode. La misma incluye: productos para el cuidado de la piel con péptidos y ceramidas, tónico, suero, crema hidratante y sus tratamientos de labios.

Rhode Beauty

Hailey Bieber Met Gala 2022

Finalmente, el look de Hailey Bieber en la Meta Gala 2022 causó sensaciones. Bajo la temática “In America: An Anthology of Fashion”, la modelo lució un vestido blanco de cuello halter con la falda descubierta y una maxiabertura lateral. Este look fue diseñado bajo la firma de Saint Laurent by Anthony Vaccarello.