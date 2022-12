Nueva polémica en la moda: por qué Justin Bieber apuntó contra una reconocida marca.

El nombre de Justin Bieber se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales por un mensaje que publicó en sus historias de Instagram y que apuntó directamente contra una reconocida marca de ropa.

En concreto, el cantante canadiense se refirió a la cadena multinacional sueca H&M, quien lanzó una nueva línea de ropa centrada en él.

Los dichos de Justin Bieber contra una reconocida marca de ropa. (Foto: Instagram)

Estas prendas tienen imágenes de Bieber impresas, además algunas tienen escrito “I miss you more than life” y “World Tour”, frases del cantante.

H&M lanzó mercancía que hace referencia a Justin Bieber y el cantante reaccionó. Foto: Instagram

“La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé”, este fue el mensaje que dio Justin a sus más de 270 millones de seguidores.

El mensaje de Justin Bieber en Instagram. Foto: Instagram

Qué dijo H&M sobre los dichos de Justin Bieber

A través de un comunicado, el portavoz de la marca aseguró: “Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados”.

Esta situación se suma a las grandes polémicas del año dentro del mundo de la moda, como lo fue el tema de Balenciaga. Por ahora, el cantante no se ha vuelto a referir al tema.