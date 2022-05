El Universo de Marvel está tomando cada vez más presencia en Disney Plus. Los fanáticos lo agradecen porque vuelven a ver personajes o aparecen nuevos. Esta vez se confirmó que saldrá otra serie de “Daredevil”, en la que ya se está trabajando.

Los personajes de Marvel de Netflix están migrando a Disney Plus. Por eso, para esta nueva serie de “Daredevil” se espera que Charlie Cox vuelva a ser Matt Murdock, “el Hombre sin Miedo”. Ya se lo pudo volver a ver en la última película de “Spider-Man”.

Si bien es una serie nueva, también retomará la historia que ya se contó de “Daredevil”. Los guionistas y productores ejecutivos encargados de crearla son Matt Corman y Chris Ord, quienes también fueron responsables de ‘Covert Affairs’.

Charlie Cox como Daredevil

La realidad es que la información se filtró, no fue asegurada por Marvel aun. La única confirmación de su parte es la presencia de Charlie Cox.

“Si fueras a ver a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox sería el actor que interpretaría a Daredevil. ¿Dónde lo vemos, cómo lo vemos, cuándo lo vemos? Está por verse”, dijo el presidente de Marvel, Kevin Feige.

Las series de Marvel de Netflix que pasaron a Disney Plus

El próximo 29 de junio, las producciones realizadas por el gigante del streaming de Marvel pasarán a estar en la plataforma de Mickey Mouse. Ellas son: “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Defenders” y “The Punisher”, todas estrenadas entre 2015 y 2017.

Las series que pasan a Disney Plus

Desde marzo que no estaban en Netflix, mes en el que terminó el contrato de distribución. No se descarta la posibilidad de que, además de “Daredevil”, otros personajes de Marvel tengan sus propios shows producidos por Disney Plus.

Otra cosa que cambiará a partir de finales de junio en Disney Plus es el control parental. Los adultos podrán actualizar los permisos para el acceso de los más pequeños a la plataforma.