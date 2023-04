Corría el año 1991, cuando Brad Pitt se daría a conocer a nivel mundial con su pequeño papel en el clásico Thelma y Louise.

Desde ese momento, Brad se volvería ícono indiscutible de los ‘90. Su belleza sin igual y su gran carisma para la actuación, lo llevaron a ser uno de los actores más cotizados de la industria hollywoodense.

Brad Pitt

La figura de Brad traspasó la ficción y tomó volumen con sus mediáticos matrimonios con Jennifer Aniston y Angelina Jolie, este último aún más polémico.

Brad Pitt vendió por millones de dólares una mansión “embrujada”

El matrimonio de Brad y Angelina ya no tiene arreglo, sino, todo lo contrario, ya que se encuentra atravesado por un juicio en el que la actriz denuncia a aquel por violencia doméstica, entre otras cosas.

Ahora, el actor vendió la “Mansión Angelina”, ubicada en California, donde la pareja crio a sus seis hijos. Comprada en 1994 por 1.7 millones de dólares, Pitt realizó un gran negocio al venderla por 39 millones de dólares.

La mansión Angelina.

La gran diferencia de dinero no es lo único que sorprende de esta venta, sino que, además, la mansión es conocida por tener una historia embrujada detrás.

¿Cómo es la historia de la mansión embrujada de Brad Pitt?

A principios del siglo XX, exactamente a 1910, un señor de la alta sociedad que se dedicaba al arte del oro líquido negro decidió comprar 8.000 metros cuadrados de tierra. Allí construiría una mansión que sería lugar de sustancias y fiestas hasta el amanecer para grandes figuras de los primeros años del cine estadounidense.

Con el crack de la bolsa en 1929, el magnate quedaría en la ruina y decidiría quitarse la vida. Recién en 1960, la mansión volvería a estar en boca de Hollywood, ya que, Mark Hamill, “Luke Skywalker” en Star Wars, la alquilaría junto a un amigo.

La mansión embrujada que vendió Brad Pitt.

Lo traumático de la experiencia fue que, una mañana, Hamill abrió uno de los armario de la casa y se topó con el cadáver de su amigo, quien decidió suicidarse la noche anterior. Sin dudarlo, el por entonces joven actor rompería el contrato de alquiler.

La siguiente en la línea de propietarios sería Cassandra Peterson - mejor conocida como “Elvira”-, la icónica actriz de terror y ciencia ficción de los años ‘80, que no sabía nada de lo que había sucedido: “No supe del suicidio del amigo de Mark hasta que vino un día a la mansión a cenar. Invité a mucha gente y cuando llegó me dijo ‘que sepas que yo viví aquí en mi época de la universidad’ y después me contó el resto”, relató en una entrevista.

Cassandra Peterson Foto: Getty Images

Eso no es todo, sino que Cassandra agregó: “Oía pisadas en el piso de arriba y estaba deshabitado. No dormía nadie allí arriba. Veía mujeres vestidas como de los años 30 y en la puerta de casa se me aparecieron varios hombres”.

La actriz decidió llamar a un exorcista pero no tuvo éxito. A la hora de mudarse Brad a la casa, Cassandra aseguró: “Le conté a Brad toda la historia de la casa cuando se interesó por ella. No le importó en absoluto y compró la mansión sin dudarlo”.