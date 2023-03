De estilo renacentista y a 5 minutos de Brad Pitt: así es la lujosa mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles

Es una de las actrices más reconocidas y queridas del mundo, responsable de una gran cantidad de éxitos de taquilla como parte de una carrera que lleva ya 40 años. Es por eso que no extraña que su mansión esté a la altura: vale 25 millones de dólares y será la envidia de más de uno. Se trata de la casa de Angelina Jolie la que, para sorpresa de más de uno, se encuentra muy cerca de la de Brad Pitt, su ex, con quien las cosas no terminaron de la mejor manera.

Vista aérea de la mansión Foto: Collage Vía País

La vida de la ganadora del Oscar no ha sido la más sencilla en los últimos años, entre polémicas en el divocio con Pitt. Sin embargo, a la hora de rearmar su vida, la intérprete que se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto en el 2000 por Inocencia Interrumpida se valió de una casa que le provee de todos los lujos. En esta nota, te invitamos a conocerla.

Cómo es por dentro la casa de Angelina Jolie

Las imágenes del hogar en solitario de Jolie tras su separación de Brad Pitt fueron dadas a conocer por primera vez gracias a una entrevista con la revista Vogue en el año 2021. Angelina decidió mudarse a una nueva casa con sus seis hijos con el objetivo de preservar el bienestar de su familia tras los últimos tumultuosos años de su vida. Su residencia está ubicada en Los Ángeles y alguna vez perteneció al aclamado cineasta Cecil B. DeMille.

La entrada, con toques renacentista Foto: Collage Vía País

Esta mansión, que está muy cerca de donde vive Pitt, es de estilo renacentista italiano y está ubicada en el exclusivo barrio Los Feliz. Fue construida en 1913 y está llena de historia, pero lo que seguro llamará la atención de más de uno serán los “lujitos” que ofrece. Una piscina que causa envidia, decoración de impecable gusto y espaciosos ambientes comunes son parte de su nueva casa.

El buen gusto prima en la mansión Foto: Collage Vía País

Según reportes, Angelina habría comprado la millonaria mansión por alrededor de 25 millones de dólares. Cuenta con un total de seis habitaciones, 10 baños completos y un gimnasio personalizado, además de la previamente mencionada piscina, que posee decoración de fuentes arqueadas. La propiedad tiene 700 metros cuadrados, muebles de época, y un estudio con entrada independiente, entre otras comodidades. El dormitorio principal tiene chimenea y cuenta con bellas molduras, cornisas y columnas tanto en el techo como en las paredes.

Así es la cocina Foto: Collage Vía País

Además de su exmarido, entre los vecinos más destacados de Jolie se encuentran Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Will. I. Am, David Fincher y Lauren Graham. Los detalles de la mansión no dejan de asombrar: el comedor está forrado de madera de caoba que lo convierte en un espacio sofisticado y lleno de estilo, con la araña en el techo y los candelabros como frutilla del postre.

Una de las múltiples habitaciones Foto: Collage Vía País

El refugio ideal de Angelina Jolie

El “búnker” de lujo de Angelina, en el cual no solo rearmó su vida tras separarse del actor de “El club de la pelea” y “Troya” sino que también vivió parte de la pandemia, fue el lugar escogido por ella para vivir junto a sus hijos. “Quería que estuvieran cerca de su padre, que está a solo cinco minutos de distancia”, dijo ella a Vogue en su momento, indicando que la idea no sería separarlos de Pitt.

Sin embargo, Angelina y Brad, que llevan separados desde el 2016, han sido blanco usual de los medios por su batalla legal por la custodia de sus hijos menores de edad. La ganadora del Oscar señaló que su vida no ha sido fácil en los últimos años, pero que se ha enfocado en tener bienestar, y que está “regresando lentamente”.

Con ya sus años pasados desde el complejo divorcio, tanto Angelina como Brad parecerían estar dispuestos a rearmar su vida. A ella se la vio con el actor Paul Mescal en una aparente “cita” en Londres: los actores compartieron un café y tuvieron una larga charla luego de que la diva de Hollywood asistiera a verlo al teatro, en un encuentro que generó todo tipo de rumores.

Por su parte, Brad Pitt ha sido vinculado con una supuesta novia, Ines de Ramon, de 29 años años. Según ha trascendido en diversos medios como Daily Mail, le habría presentado “la mayoría” de los seis hijos que comparte con Jolie, lo que parecería indicar que lo suyo va en serio. Pitt y de Ramon habrían empezado su relación en noviembre del año pasado tras haberse acercado en los últimos meses y tras el divorcio de ella de su ex esposo, Paul Wesley, estrella de The Vampire Diaries.