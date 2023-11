Así luce Geena Davis a sus 67 años y después de tres décadas de Thelma y Louise

Geena Davis es una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Su talento la ha llevado a ser seleccionada dentro de las “100 estrellas de cine de todos los tiempos” por la revista Empire del Reino Unido.

Desde un principio fue aclamada por la crítica. En 1988 consiguió un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en Un tropiezo llamado amor y fue nominada en 1991 como Mejor actriz en la mítica película Thelma y Louise.

Thelma y Louise

Ha participado, además, en reconocidas cintas como Tootsie, La mosca, Beetlejuice, Stuart Little y Earth Girls Are Easy, entre muchas otras. En 2006 recibió el premio Globo de Oro como Mejor Actriz de una Serie Dramática de TV por Commander in chief.

¿Cómo luce Geena Davis a sus 67 años?

En el presente, Geena Davis vive sus 67 años. Tres décadas han pasado desde que dio vida a la dulce e inocente joven “Thelma Dickinson”, con la que terminó por dar su gran salto a la fama.

Su último trabajo audiovisual fue en la película de suspenso Ava, del año 2020. Allí interpretó a “Bobbi Faulkner”, bajo la dirección de Tate Taylor. En cuanto a series, su último papel fue en la tercera temporada de GLOW.

Geena Davis a sus 67 años. Foto: Getty Images

Lejos de las cámaras, Geena está enfocada especialmente en su Instituto sobre género en los medios de comunicación, que fundó en el año 2007. El trabajo de la actriz en esta organización se puede ver a través de Instagram, en la cuenta @geenadavisorg.

A sus 67 años, Geena está enfocada especialmente en su Instituto sobre género en los medios de comunicación. Foto: Captura de pantalla

En lo que refiere a su vida privada, en el 2017 se divorció de Reza Jarrahy, con quien mantuvo una relación desde el año 1998. Junto a él tuvo tres hijos: Alizeh Keshvar Jarrahy, nacida el 10 de abril de 2002, y los gemelos Kian William Jarrahy y Kaiis Steven Jarrahy, nacidos el 6 de mayo de 2004.