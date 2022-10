Así fue la primera audición de Scarlett Johansson siendo tan solo una niña

Si de estrellas hollywoodenses hablamos, Scarlett Johansson es sin dudas uno de los primeros nombres de la lista.

Contando con millones de admiradores alrededor del mundo, la fama de Scarlett se dio con su papel de la viuda negra en la saga Avengers de Marvel Studios, aunque previamente contaba con exitosos roles en El hombre que susurraba a los caballos de Robert Redford y Lost in Translation de Sofia Coppola.

Scarlett Johansson

Pero la carrera de la actriz no fue siempre exitosa, habiéndose iniciado en el mundo de la actuación desde muy pequeña con participaciones en televisión y en la pantalla grande a los 9 años como hija de John Ritter en la comedia de fantasía de 1994, North.

Es de esta forma que, una increíble grabación de Scarlett siendo una niña se viralizó en YouTube; allí se puede ver a la famosa actriz en su primera audición mostrando ya su gran talento frente a las cámaras.

Qué paso entre Disney y Scarlett Johansson

En el año 2021 Scarlett Johansson demandó a Disney por incumplimiento de contrato, habiendo perdido hasta 50 millones de dólares luego del estreno de Black Widow.

“Creo que es importante saber lo que vales y defenderte a ti misma. Llevo muchísimo tiempo trabajando, son ya casi 30 años, y últimamente han cambiado muchas cosas.” comenzaba expresando la actriz frente a la prensa.

Black Widow, la película de Marvel Studios y Disney Studios.

“Creo que antes me habría sentido en plan “madre mía, si me defiendo a mi mismo, quizá no vuelva a trabajar y me pongan en algún tipo de lista negra” Por suerte el panorama está cambiando, y, sinceramente, creo que es realmente importante si esto pasa en una industria tan grande y universal si yo lidero el cambio abro el camino.” cerraba luego de demandar al legendario Estudio.

De qué trata Black Widow

Sinopsis: Una peligrosa conspiración, relacionada con su pasado, persigue a Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra. La agente tendrá que lidiar con las consecuencias de haber sido espía, así como con las relaciones rotas, para sobrevivir.

Tráiler: