Así es la sangrienta película de terror sobre El Grinch

Sinopsis: En la nueva y audaz parodia, The Mean One (David Howard Thornton) es un gruñón peludo de piel verde con un traje de Papá Noel que vive en una montaña en lo alto de la ciudad de Newville y desprecia la temporada navideña. La joven Cindy (Krystle Martin), cuyos padres fueron masacrados por ese ser veinte Navidades antes, regresa a la ciudad para buscar un cierre… Pero cuando Mean One lanza un nuevo reinado de terror que amenaza con destruir la Navidad, Cindy encuentra un nuevo y audaz propósito: atrapar y matar al monstruo.