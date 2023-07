3 series de doctores que llegan a DIRECTV y DGO y no te podés perder

Dr. House y Hospital general marcaron sin dudas un antes y después, camino que luego siguió Grey’s Anatomy y The Good Doctor, entre otros títulos. El género hospitalario es de los preferidos por los fans de las producciones seriales, algo que DIRECTV sabe a la perfección.

Dentro del servicio DGO se puede encontrar el mejor contenido de Sonny Channel, una de los principales canales de TV que cuenta con más de 20 años dentro de la industria del entretenimiento. Así mismo, se puede disfrutar de los principales títulos de Sony Pictures Television, la cual, al igual que aquella, cuenta con dramas hospitalarios inolvidables.

La plataforma de streaming DGO. Foto: DGO

Cada mes DGO renueva su catálogo, y en este mes de julio llegan producciones que no te podés perder si sos un fan de las producciones hospitalarias. Se trata de tres series que todo amante de las historias de doctores tiene que ver: The Good Doctor, Doc y New Ámsterdam.

The Good Doctor comienza con el primer episodio de su quinta temporada el lunes 3 de julio a las 22:00 horas de Argentina y Uruguay, a las 21:00 horas de Chile y las 20:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú. En estos 18 nuevos episodios que llegan a DGO se podrán ver al querido Doctor Murphy y el equipo de médicos del San Jose St. Bonaventure Hospital enfrentar los cambios de la vida.

The Good Doctor Foto: Sonny Channel

El amado doctor Max Goodwin también está de regreso a la plataforma con la segunda temporada de New Amsterdam, todos los lunes a las 22:55 horas de Argentina y Uruguay, a las 21:55 horas de Chile y las 20:55 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Durante esta nueva temporada, nuestro protagonista seguirá poniendo a prueba al personal del hospital para conocer sus habilidades, reacciones, conocimiento y experiencia en el manejo de los pacientes.

New Ámsterdam Foto: Sonny Channel

Por último, para cerrar la noche del lunes, llega Doc a las 23:50 horas de Argentina y Uruguay, las 22:50 horas de Chile y las 21:50 horas de Colombia, Ecuador y Perú. Durante esta temporada, Doc, el médico Andrea Fanti, atravesará nuevos retos profesionales que lo llevarán a replantearse su rol dentro de la medicina.

Doc Foto: Sonny Channel

¿Cómo obtener DGO?

DGO y el servicio de televisión paga de DIRECTV son servicios separados que requieren suscripciones con tarifas y cargos independientes. DGO está disponible sin costo adicional para los suscriptores de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.