Sergio “el Puma” Herrera es un muralista oriundo del Santiago del Estero, tras dos años en los que su trabajo se vio afectado como consecuencia de la pademia de Covid-19, y la pérdida de su padre, se propuso cumplir un sueño.

Previo a la aparición del coronavirus, Sergio viajó a Mexico, en donde lo esperaban con una interesante propuesta laboral. Sin embargo, un tiempo después recibió la noticia de que su papá había sufrido un ACV y no dudó en regresar a Argentina.

En diálogo con “Diario Panorama”, el hombre contó que “No fue fácil volver, no fueron fáciles esos meses; la situación de mi papá era cada vez peor, y a eso sumale la pandemia que llegó, no poder salir a la calle a pintar murales; como todos, tuve que reinventarme en medio de una situación familiar particular”.

Como le ocurrió a muchas personas, Sergio tuvo que reinventarse, y fue así que decidió comenzar a pintar obras por encargo. El pedido más importante fue un políptico compuesto por cinco partes, ese cuadro se lo habían pedido y él lo realizó, sin saber que finalmente el cliente no iba a volver a aparecer.

Finalmente, su padre falleció y no pudo cumplir su sueño: remodelar un antiguo Renault 4. Fue entonces que Sergio tomó la decisión de concretarlo. Se propuso juntar el dinero rifando el cuadro que no pudo vender. La misma la va a realizar por sus redes sociales el 11 de abril.

“Mucha gente se contactó conmigo para colaborar y además para pasarme datos de dónde conseguir repuestos, y para tirarme buena onda, fue increíble”, contó Sergio sobre el proyecto.

El cuadro, que fue hecho a pedido, tenía características particulares que dan la posibilidad de intervenirlo con detalles y colores.