Durante la mañana del lunes 7, en Arroyito Informa en Canal 3, conocimos la historia de Natalia Noriega, una mujer que vende una rifa para poder techar una pieza en la casa de su padre, luego de que la vida le dio un revés con su esposo.

Comentaba Natalia “realizo una rifa para poder techar una piecita que me dio mi papá, porque estoy pasando una situación, tengo mi marido en coma hace 68 días luego de que le dio una ACV Isquémico de tronco, y los médicos me dicen que no tiene vuelta, que es irreversible, una muerte cerebral, si bien le han sacado el respirador el no reacciona”.

A este panorama, a Natalia se le suma que su esposo era el sostén económico de la familia, y además tiene dos niños de 11 y 13 años. No tenían vivienda y su padre le ofrece una pieza la cual no tiene techo, no tiene aberturas ni piso.

“Para quien quiera colaborar, el numero cuesta $ 200 y hay 61 premios y se va a sortear el 26 de marzo y hay muchos premios”. Para aquellos que puedan y quieran ayudar deben comunicarse con Natalia Noriega al 3576 15467544.