Un episodio insólito y lamentable tuvo que vivir una nena de 10 años cuando fue detenida por la policía de Santiago del Estero por no llevar el barbijo puesto. El hecho ocurrió en la localidad de Brea Pozo cuando la nena se trasladaba con su tía de 20 años.

Como consecuencia del caso, que en un principio se difundió a través de las redes sociales, las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la provincia apartaron de sus funciones al comisario Adrián Fernando Argañaraz, a quien sindicaron como el responsable de llevar a una niña detenida hasta la comisaría.

Según se informó mediante un comunicado oficial, el hecho se registró cerca de las 12.10 del jueves. Los uniformados al advertir la situación le habrían llamado la atención a las dos para que se colocaran el barbijo.

Pero, según la policía, la niña y la prima de su madre hicieron caso omiso. Fue cuando ambas fueron trasladadas a la Comisaría, a donde arribaron los padres de la menor y se habría generado un entredicho entre ambas partes.

El hecho fue difundido por la mamá de la nena, Evangelina Luque, a través de su cuenta de Facebook, lo que generó repudio generalizado entre los usuarios y severas críticas ante el accionar de los uniformados.

“Mi prima llamó a mi hijo y él me pasó el teléfono diciéndome que mi hija estaba detenida. Agarré mi bici y me fui a la comisaría. El comisario me dijo que la llevó porque le quería dar un susto”, dijo la mujer.

Además, desde las autoridades judiciales se supo que Evangelina realizó denuncia en contra del comisario por abuso de autoridad, causa que será llevada a cabo por la Dra. Jésica Lucas.

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad se emitió un comunicado con respecto a la situación: