Durante el partido entre Racing y Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina, hinchas que se encontraban en la tribuna del estadio le pidieron al ex intendente de La Banda, Héctor Eduardo ‘Chabay’ Ruíz, acusado y condenado por abuso sexual en 2015, que se retirara de la cancha.

“Violín, violador, andate de la cancha” y “¡Fuera de acá viejo violador!”, le gritaron al ex intendente hasta lograr que se retire del lugar junto a su pareja y a su hijo.

Héctor Eduardo ‘Chabay’ Ruíz confesó haber abusado sexualmente de una mujer de 38 años, quien se había presentado en 2015 en su despacho para pedir trabajo. Por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal, Ruíz fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

A través de su cuenta de Facebook, el ex intendente hizo su descargo y acusó al “poder político” de estar detrás de “algo armado” en su contra.

“Circulaba un anónimo que venía del poder político de Santiago del Estero, donde ofrecían algo a los barras de Racing para que me saquen a los empujones argumentado una cosa que ya no existe y nunca existió”, dijo el ex intendente.

Y agregó: “Evidentemente, alguien les ha pagado a estos dos barrabravas, que ni me conocían, para que hagan lo que han hecho. Repudio totalmente ese hecho y le mando a decir a todo el pueblo de Santiago del Estero que estamos bien y que vamos a seguir, no solamente viendo a Racing, sino trabajando para ganar la intendencia de La Banda, mal que les pese a los del poder político”.