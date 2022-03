Luego del Día Internacional de la Mujer, donde miles de mujeres salieron a la calle a reclamar igualdad de derechos, se produjo otro femicidio se registró en Santiago del Estero. El miércoles 9 por la noche Mileidi Herrera fue apuñalada por su exnovio, Nicolás Gómez.

La joven de 24 años fue sorprendida por el femicida en su casa minutos antes de las 21:00 horas, sobre la calle Pública en el barrio San Jorge, dentro de la localidad de Garza, departamento de Sarmiento.

El agresor de 20 años se escondió en el baño de su hogar y esperó para atacar a Mileidi. La joven estaba acompañada de un menor de 13 años que presenció todo, pero no pudo evitar la tragedia.

El adolescente que estaba con la víctima luchó contra Gómez, intentando detenerlo, pero no pudo. Cuando el femicida se lo sacó de encima, se lanzó sobre la mujer, la apuñaló a la altura del corazón y se dio a la fuga.

Nicolás Gómez (20), el femicida de Mileidi Herrera en Santiago del Estero. Foto: Diario Panorama

Personal de la Comisaría Comunitaria 38 de Garza y la División Homicidios y Delitos Complejos, Criminalística y Departamental 8 de Fernández trabajan en conjunto buscando intensamente al asesino. La fiscal Andrea Juárez lleva adelante el caso y solicitó el cierre total de las rutas para dar con Gómez.

Habló la mamá de Mileidi, la joven apuñalada por su ex en Santiago del Estero

Liliana Ibáñez, la madre de Mileidi Herrera, víctima del femicidio llevado a cabo por Nicolás Gómez, en diálogo con Buen Día Santiago, detalló que la joven salió durante cinco meses con el atacante.

Entre lágrimas, la mujer exigió que se haga justicia. “Tengo mucho dolor, no puedo más -señaló-. ¿Qué voy a hacer con mi nieta?”. Mileidi era mamá de una nena de 2 años.

Ibáñez recordó la problemática relación de su hija y el femicida: “Una vez me dijo que la amenazaba por teléfono y que dos veces intentó chocarla con la moto, hasta fue a la policía e hizo una exposición”.

La madre de Mileidi Herrera pide justicia por el asesinato de su hija. Foto: Diario Panorama

La joven, que el pasado lunes 7 de marzo había cumplido 24 años, prefirió no denunciarlo y, en su lugar, hablar con la madre de Gómez para que converse con el agresor.

“Él fue a la vivienda donde ella vivía, escondió la moto al fondo y se ocultó en el baño”, relató Liliana. También contó que Mileidi no estudiada ni trabajaba. Tras quedar embarazada se dedicó a cuidar a su hija y vivir tanto de la asignación como de la ayuda que le brindaba el padre biológico de la menor.

También confesó que la santiagueña de 24 años no quería estar más con él. Si bien el agresor en un principio pareció aceptar la decisión de Herrera, a la semana cambió su opinión y comenzó a violentarla.

“Me contaba que no quería estar más con él, y que él había aceptado, eso fue hace una semana. Después me decía de las amenazas de muerte y que la quería atropellar con la moto, pero no le daba importancia pensando que lo hacía era para volver con ella”, indicó Ibáñez.

Nicolás Gómez, el joven de 20 años que apuñaló a su exnovia, está prófugo. Foto: Diario Panorama

La víctima no tenía intenciones de vivir con el muchacho, sino permanecer con su nena de 2 años y dejar la relación con Gómez en una amistad. El femicida tiene antecedentes: a una ex pareja de él la maltrataba, según contó Liliana, y por este motivo indicó que su hija no quería seguir con él.

“No voy a parar para que pague por lo que ha hecho, lo quiero en la cárcel”, aseguró la madre de Mileidi, entre lágrimas y a la espera de justicia.