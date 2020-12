El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora estuvo presente esta mañana en el Hospital Independencia en el inicio del operativo de vacunación contra el coronavirus.

El mandatario provincial se mostró muy optimista ante el inicio de este procedimiento contra la pandemia, sin embargo, pidió a la comunidad seguir con los cuidados preventivos para evitar la propagación del virus.

“Es un paso importante pero no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos. El país hizo una apuesta desde el primer momento en el cuidado de la vida y de la salud. No se han escatimado esfuerzos para firmar con todos los laboratorios así que esperamos tener todas las vacunas en el menor tiempo posible”, dijo Zamora.

Se dispuso que la vacunación se extienda durante todo el día. La primera etapa estará destinada al personal de la salud, mientras que en una segunda etapa se extenderá a personas mayores de 60 años y con enfermedades de riesgo.