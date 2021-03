Alberto Fernández aseguró este jueves al encabezar en la Casa de Gobierno de Santiago del Estero la firma de convenios de obras y acuerdos para esa provincia que cuando el Gobierno nacional lleva “al interior de la patria, y al norte particularmente, más acceso a bienes y servicios que necesitan” está “generando igualdad”, y exhortó a “construir las condiciones necesarias para que el pueblo viva con la dignidad que se merece”.

El presidente remarcó que el agua “es un derecho humano y no debería ser un privilegio, y mucho menos un privilegio de pocos”, en relación al acto que encabezó en la localidad de Amamá, en el departamento Mariano Moreno, por el inicio de la obra hídrica del Nuevo Canal de la Patria y sostuvo la idea de que “el agua potable llegue a todos lados”.

“Cuando nosotros estamos llevando al interior de la patria, y al norte particularmente, más acceso a bienes y servicios que necesitan, solo estamos generando igualdad”, dijo Fernández.

“Veníamos en helicóptero y (el gobernador santiagueño) Gerardo (Zamora) me mostraba como las tierras más fértiles tenían canales de riego del río Salado para abastecer a esas tierras sin agua”, graficó el presidente.

“Los que disfrutamos en esas grandes ciudades de un buen edificio o un negocio o shopping que se abre no nos ponemos a pensar en las carencias que muchos tienen”, expresó Fernández. Y consideró que “hay una mirada muy sesgada” en donde “el agua, la salud o la educación está en una parte de la Argentina y el resto ve como se las arreglan”.

Alberto Fernández (Foto: Archivo) Los Andes

Fernández advirtió que no se debería “discutir esto”, porque “en el siglo 21 las asimetrías y los desequilibrios se tienen que moderar”. “Que haya una parte del país tan desigual no me hace feliz”, refirió Fernández, y destacó que hacer “obras pública, infraestructura escolar, hospitales, apoyo a los clubes de barrio y más turismo es llevar igualdad”.

“Seré muy feliz el día que cada uno de nosotros pueda estudiar, trabajar, desarrollarse y morir en el lugar donde nació, porque cuando eso pase diré que estamos en un país más justo”, completó.

Por ello abogó por “no llevar a la gente a las universidades, sino llevar las universidades a la gente”, para que los ciudadanos “puedan desarrollarse en el lugar donde están. Ahí vamos a haber hecho un país más justo”.

Por ello, además, exhortó a “ser capaces de construir las condiciones necesarias para que nuestro pueblo viva con la dignidad que se merece”.

Fernández estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo.

Fernández señaló allí que “para los que piensan que Argentina es solo el centro del país, tienen que entender que aquí, en el interior, viven argentinos y argentinas que necesitan un mejor país”.

Y apuntó: “Siempre es lindo venir a Santiago del Estero, me pone feliz porque vivimos en una Argentina desigual y esta obra va permitir llevar agua a 300.000 personas, y eso es lo mas importante y es la Argentina federal que queremos”.

Zamora manifestó su alegría de contar con la presencia del Presidente “para dar inicio a esta obra hídrica, firmar convenios por más obras para los santiagueños e inaugurar el estadio único”.

Con información de Télam