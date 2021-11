Desde las 8 de la mañana, los vecinos de La Pampa ya tienen una cita con las urnas para definir a sus representantes en el Congreso de la Nación. Te recomendamos que verifiques dónde te toca votar: clic acá.

¿Qué se vota en La Pampa este domingo 14 de noviembre?

La Pampa, es una de las ocho provincias que define a sus representantes en el Senado y Diputados al mismo tiempo. Este domingo se renuevan tres bancas para diputados y senadores pampeanos.

¿Cuántas personas pueden votar en La Pampa?

En el padrón electoral, están habilitados 293.790 pampeanos que se distribuyen en 883 mesas.

¿Puedo votar en las elecciones generales si no lo hice en las PASO?

Sí, votar es un derecho y una obligación de cada argentino. No participar de una votación no te inhabilita de hacerlo en la siguiente; tené en cuenta que si no se presenta un justificativo por la no emisión del voto, se debe pagar una multa: para las elecciones generales es de $100.