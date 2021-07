Con un comunicado titulado “La última carta en juego” y publicado en las redes sociales, el Sindicato de Fleteros La Pampa expresó la difícil situación que sus afiliados están pasando producto de la falta de trabajo y reclamó una salida a la crisis del sector.

“Desde el inicio de esta pandemia venimos visibilizando y dando a conocer la recesión de la actividad en el sector de La Rama Urbana, los compañeros y compañeras de Expresos y Mudanzas, buscando el diálogo que creemos es el camino correcto para la solución”, manifestaron.

“Hemos concurrido a diferentes casas de materiales buscando una alternativa de viajes para los compañeros, hemos presentado algunas propuestas al gobierno provincial solicitando trabajo con las herramientas que son las camionetas de los compañeros, sin tener respuestas concretas, ninguna solución de fondo que es lo que buscamos, estabilidad laboral para los fleteros de la Rama Urbana y su núcleo, porque detrás de cada fletero hay una familia que tiene que cubrir sus necesidades básicas”, indicaron.

Dicen que si no tienen respuestas comenzarán un plan de lucha (Facebook)

Los gremialistas dijeron que “si no tenemos respuestas que de verdad sean definitivas”, han ideado un plan de lucha que, aunque no explicaron en qué consistiría, amenazaron con ejecutarlo si esta semana no consiguen soluciones.

“Ya no queremos subsidios, ya no queremos comida, ya no queremos que nos sigan pateando. Queremos derechos, queremos dignidad para los trabajadores, queremos trabajar y porque cuando vas a solicitar una ayuda para los compañeros que la están pasando mal, parece que les molesta a los funcionarios”, subrayaron.

Por último, preguntaron: “señores funcionarios, ¿a ustedes les parece que nosotros gestionamos ayuda por el simple hecho de pedir por aburrimiento?”, y responden, “nosotros gestionamos para los compañeros porque están pasando necesidades, cortes de luz, de gas, la comida que no alcanza. Esta semana trataremos de buscar el ultimo diálogo para una respuesta y solución concreta, sino comenzaremos a desarrollar nuestro plan de lucha”, advirtieron.