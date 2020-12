Puntualmente, a las 9 de la mañana de este martes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue el primer vacunado contra el coronavirus en La Pampa, acto en simultáneo con el resto de las jurisdicciones del país, que fue definido por el protagonista como “una señal política”.

Ziliotto se aplicó la Sputnik V en el vacunatorio ubicado al lado de la Asistencia Pública, en la calle Coronel Gil al 700 de Santa Rosa, junto a la directora de Epidemiología, Ana Bertone, al subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y al director del Hospital Lucio Molas, Carlos Delgado, quienes también recibieron la primera dosis.

A la salida, el gobernador dialogó brevemente con la prensa y dijo que el hecho de vacunarse primero “es una señal política que tiene que ver con despejar las dudas a la sociedad. Hay que mirar para adelante. Todas las vacunas que se están produciendo tienen alta eficacia y no miramos la procedencia”, sostuvo.

Ziliotto a la salida del vacunatorio exhibiendo su carnet (El Diario)

“Este tema de la vacuna se politiza por una cuestión de estar en contra de que avancemos. Se está militando el fracaso de la vacunación cuando hay mucha gente que está sufriendo”, agregó, exhibiendo el carnet que acredita el acto y recuerda la segunda dosis, que “no debe aplicarse antes de los 21 días ni después de los 60”, aclaró.

Además, reiteró que “la vacuna no es la salvación por sí sola, debemos seguir con todo lo demás: barbijo, distancia social, lugares ventilados” y destacó que “lo importante es que hoy empezó la vacunación y no va a terminar hasta que no termine la pandemia”.

Poco después, el primer mandatario escribió en su Twitter: “Acaban de aplicarme la vacuna contra el Covid-19. Ya comenzamos a vacunar a los trabajadores de la salud de La Pampa que diariamente ponen el cuerpo para cuidarnos. Hoy iniciamos el camino para inmunizar a muchos pampeanos y así terminar con este flagelo”, dijo textualmente.

Por su parte, el subsecretario Vera manifestó estar “muy preocupado” luego de que este lunes se registrara un nuevo récord de contagios, con 350 positivos de 935 muestras analizadas, 105 residentes en Santa Rosa y 98 en General Pico, y con 11.524 personas aisladas.

“La gente está cansada, está mal, está esperando la vacuna. Tenemos muertos y enfermos. Los compañeros se enferman. Es un número muy preocupante. Vamos a garantizar la salud de los pampeanos pero la gente tiene que estar cumpliendo todos los protocolos. Lamentablemente un sector no cumple y eso hace que tengamos los números que tenemos hoy”, concluyó.