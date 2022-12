Como regalo de Navidad, un niño de La Pampa pidió tener su heladera llena de comida

Las navidades son conocidas por comer en compañía, decorar los árboles y llenarlos de regalos para los niños, aunque esta no es la realidad de todos. Un merendero de Santa Rosa, La Pampa, difundió la carta de un pequeño vecino que no pidió juguetes, sino una heladera llena para él y su familia.

Este lugar llamado “Los Peques”, que se ocupa de ayudar y acompañar a los nenes más necesitados de la capital pampeana, publicó esta noticia a través de su cuenta de Facebook, que deja en evidencia la difícil realidad económica que atraviesa el país.

“Para mucha gente decir que tener un Merendero es algo que no puede existir, y es que no tiene que existir, pero la situación no está tan fácil para nadie”, comenzó relatando la mujer detrás de este lugar solidario.

Un niño de La Pampa pidió tener su heladera llena de comida esta Navidad. Foto: Merendero Los Peques

Hace tres años que funciona, y a pesar de todas las barreras que se le cruzan, ha continuado su lucha. En la publicación explicó que su persistencia se da justamente por estas cartas que le llegan, como la del niño que acudió al merendero a pedir ayuda.

Un humilde pedido para Navidad y la inocencia de los niños

“Quisiera una heladera llena de comida”, fueron las palabras del dueño de la cartita. Otra niña que estaba ahí, hija de la encargada del lugar, se rió frente a su pedido, sin entender que el pequeño hablaba en serio.

La respuesta fue: “Fran, esto no es un chiste, después te explico bien”. Luego, la atención volvió al otro menor, que pidió que su escrito sea colocado en el pino de ellos para que “Papá Noel” le cumpla su deseo esta Navidad.

La cartita del nene y su humilde pedido fueron colocados en el arbolito del merendero pampeano. Foto: Merendero Los Peques

“Sigo firme y con fe de que vamos a luchar entre todos para seguir con todos los chicos que me necesitan”, finalizó el escrito. Este sitio está ubicado en la calle Ortiz casa 180 entre Río V y Sequeira, dentro del barrio Ara San Juan.