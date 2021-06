En una conferencia de prensa brindada este jueves por la tarde, integrantes de la Cámara de Gimnasios dieron a conocer la “crítica situación” por la que atraviesan ya que desde el 1° de mayo no pueden abrir sus puertas para trabajar dentro de los locales y solo los autorizan a hacerlo afuera y con un máximo de 10 personas, lo que se torna imposible por el clima invernal de esta época del año.

“Somos una actividad que lleva 6 meses sin trabajar. En la primera ola fueron 4 meses y ahora llevamos 2. Detrás de los 152 gimnasios inscriptos en Santa Rosa hay 450 familias, con profesores que viven directamente de su actividad”, le dijo a Plan B Noticias Diego Juárez, propietario del Gimnasio Génesis.

“Pedimos respuestas, apertura, diálogo. Nosotros nos enteramos por los diarios las cosas. Si no hay respuesta, el martes vamos a abrir y bancar las clausuras y lo que venga, porque necesitamos trabajar, no es un capricho”, advirtió.

En la misma línea, la Cámara, que agrupa gimnasios de Santa Rosa, General Pico y General Acha, expresaron que, de no recibir una respuesta por parte del Gobierno para el martes, tienen la intención de reabrir los gimnasios sin importar las disposiciones gubernamentales que por el momento lo impiden.

La Cámara agrupa gimnasios de Santa Rosa, General Pico y General Acha (La Arena)

“Nos fuimos muy entusiasmados de la última reunión con la Subsecretaría de Deportes, con miras de abrir, y se posterga. Los casos han bajado, no estamos ajenos a la situación, pero creemos que también somos agentes de salud y que es necesaria la reapertura”, dijo a La Arena Natalí Gracia, dueña del gimnasio Arenas.

El presidente de la Cámara, Eduardo Filgueira Lima, afirmó que están pasando “por una situación que llegó a un punto totalmente límite”, y que han relevado el cierre de 12 gimnasios en Santa Rosa y 6 en General Pico. En el resto de la provincia aún no hay datos concretos pero insistieron en que no se deje de lado a los demás pueblos del interior.

Respecto a la asistencia económica de 45 mil pesos que el Gobierno provincial ofreció a los titulares de gimnasios, dijeron que no es suficiente ya que sólo en Santa Rosa hubo 150 anotados y muchos de la provincia no lo han recibido. “Alcanza para cubrir una parte de los gastos básicos pero no logra completar lo que uno trabaja mensualmente”, aseguró Filgueira Lima.

“La Municipalidad permitió que los fines de semana se hagan ferias llenas de gente, la laguna llena de gente, las cervecerías llenas de gente y nosotros trabajando al aire libre con el frío que hace, estamos indignados y esperando respuesta”, manifestó el profesor Eric Winckelmann.