Este miércoles, los comerciantes de la denominada Unión de Actividades Físicas, Deportivas y Artísticas de General Acha reclamó ante el Comité de Crisis local reabrir las puertas de sus locales pese a las restricciones y posteriormente amenazaron con abrir de todos modos desde la semana que viene.

La entidad, formada por representantes de gimnasios, locales de pilates y academias de danza, formalizó el reclamo a través de un petitorio entregado a las autoridades locales para ser elevado a la Provincia.

“La idea nuestra es no tener que llegar a hacer una apertura forzosa y no crear otro tipo de conflicto. Por eso nos apresuramos a tener una charla hoy con las autoridades locales. Necesitamos que de manera urgente transmitan nuestras necesidades al Gobierno provincial”, dijeron los protagonistas en declaraciones a Telega.

Por último, los comerciantes, que dijeron estar acompañados en el reclamo por sus clientes, alumnos y socios, expresaron no entender “porqué no podemos trabajar en ambientes cerrados cuando por 11 meses hemos cumplido con todos los protocolos establecidos y no se registraron focos de contagio en nuestros establecimientos”.

El Gobierno, a través del subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo, Ceferino Almudévar, recibió a propietarios de distintos gimnasios para seguir analizando las necesidades de los mismos y delineando los criterios que deberán aplicar ante futuras flexibilizaciones.

Ceferino Almudévar (La Mañana Deportiva)

En el encuentro, el funcionario confirmó la implementación de la segunda ayuda económica para el sector que se pondrá en marcha la semana próxima, con una metodología de acceso igual a la que se llevó adelante en el mes de mayo, tanto para gimnasios de Santa Rosa como de General Pico, y a través de sus municipios para gimnasios del interior. La medida también alcanza a propietarios de canchas de fútbol 5 y pádel.

Un total de 152 gimnasios gestionaron los subsidios dispuestos por el Gobierno provincial para gastos de funcionamiento desde que se vieron obligados a restringir sus actividades, de los cuales ya fueron pagados 125 por un monto total de 5 millones 670 mil pesos. El resto de los expedientes, por 1 millón 215 mil, se depositarán en los próximos días totalizando un aporte para el sector de 6 millones 885 mil pesos.