En las últimas horas, trascendió una nota que escribió Estela Puhl hacia la Escuela Adulta 1, en donde agradeció la posibilidad que le ofrecieron de terminar sus estudios secundarios. La mujer contó que cuando tenía 18 años sus prioridades fueron otras, y hoy en día, con 53 años, está orgullosa de haber podido finalizar esa etapa de la vida.

Tras homenajearse la Semana de la Alfabetización de Adultos, una de las alumnas de la institución habló con La Arena, y contó cómo fue comenzar con el proceso de estudiar nuevamente, por qué decidió el cambio en su vida y cómo vive hoy en día.

Estela contó que un día pasó por la Escuela Adulta 1 y se planteó volver a estudiar. Llegó a la casa, habló con la familia, quienes decidieron apoyarla, y se dirigió nuevamente a la institución: “Me hicieron un reconocimiento de saberes y así obtuve mi certificado de primaria. Por supuesto era una etapa cerrada para seguir y empezar otra. Muy feliz seguí estudiando con el apoyo de mi familia, de la facilitadora de Educación a Distancia, Nilda, Mario de la Torre en su momento, de mis compañeros con los que nos apoyamos mutuamente y, por supuesto, de los docentes de la Escuela de Adultos 1″.

“El día que me entregaron el certificado estaban mis tres hijas, dos de ellas que viven en Córdoba, la mayor que está casada y tiene dos hijos, mis nietos Alejo y Lisandro. Ellos y mi esposo estaban allí”, reveló y agregó que sus hijas le regalaron un cartel que decía: “Mi mamá es una genia”, y sus nietos uno con la leyenda “Felicidades abuela”.

En este contexto, Estela detalló que quiere hacer visible su vivencia siendo que le gustaría “poder transmitirlo y que mucha gente haga lo mismo. Estudiar es algo tan importante, te hace sentir distinto, como que te parás ante la gente de otra manera”, subrayó.

“Sin ese apoyo que tuvimos hubiese sido más difícil. Gracias por compartir charlas, situaciones familiares no tan agradables y otras no tan felices. Si esto llega a alguien y ojalá a muchas personas, no duden en hacerlo, no tengan miedo, es un equipo de gente maravillosa, siempre te apoyan y te ayudan a seguir. ¡Estoy orgullosa de obtener mi título de secundaria a los 53 años!”, concluyó Estela Puhl.