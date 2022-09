Tras un penal increíble anulado en el VAR, Colón perdió con Banfield

En una noche con un final caliente, Banfield venció por 2 a 1 a Colón, que sigue anclado al fondo de la tabla de la Liga Profesional en la fecha 18. Al Sabalero no le cobraron un penal increíble tras la revisión en el VAR y este sábado perdió a Ramón Ábila por expulsión como consecuencia de esa jugada.

El equipo de Adrián Marini abrió la cuenta gracias a un gol de Facundo Farías, pero después no pudo conservar la ventaja sobre el local. Aarón Quirós conquistó el empate en el arranque del segundo tiempo y Juan Manuel Cruz volvió a inflar la red después de mucho tiempo para decretar el triunfo local.

Al margen de los goles, la jugada que marcó el partido fue el pisotón de Alejandro Maciel sobre Rafael Delgado en el área de Banfield. Tras el aviso del VAR, el árbitro Ariel Penel revisó la jugada del minuto 45 del segundo tiempo. Sin embargo, consideró que no hubo falta del zaguero.

El referí encendió la bronca de los jugadores del Negro con su decisión y “Wanchope” Ábila recibió la tarjeta roja por doble amonestación. Después le explicó al capitán “Pulga” Rodríguez que el defensor “no va directamente a romper” cuando baja el pie en busca de la pelota.

Con este resultado, Colón sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga Profesional y no logra levantar cabeza. En cambio, Banfield se dio el gusto de cortar una racha de siete partidos sin victorias en el Estadio Florencio Sola y así se arrimó a la mitad superior de la tabla de posiciones.

Desde la renuncia de Sergio Rondina, el Sabalero decidió sostener a Marini como director técnico interino tras la victoria sobre Tigre en el Cementerio de los Elefantes. No obstante, luego perdió con Barracas Central y Boca.

Síntesis del partido de Banfield y Colón

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luis Del Pino Mago y Aarón Quirós; Matías Romero y Alejandro Cabrera; Julián Palacios, Jesús Dátolo y Matías González; Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado o Agustín Ojeda; Baldomero Perlaza, Julián Chicco o Leonel Picco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Gol en el primer tiempo: 16m Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 1m Quirós (B), 34m Cruz (B).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Juan Cruz por Romero (B), Lautaro Ríos por Dátolo (B) y Leonel Picco por J. Chicco (C); 19m Juan Pablo Álvarez por Perlaza (C); 28m José Álvarez por Quirós (B) y Erik López por González (B); 37m Nicolás Domingo por Palacios (B); 40m Santiago Pierotti por Bernardi (C) y Tomás Sandoval por Farías (C).

Amonestados: Delgado, J. Chicco, Ábila (C).

Incidencia: en el segundo tiempo, 51m expulsado Ábila (C).

Cancha: Banfield.

Árbitro: Ariel Penel.