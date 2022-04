Después de un fin de semana marcado por una gran cantidad de crímenes en Rosario, Jorge Bortolozzi confirmó este miércoles que puso a disposición su renuncia por el viaje al exterior que hizo en ese momento. Frente a las críticas que recibió por esta situación, aseveró: “No fue un viaje secreto. No tengo nada que ocultar”.

El funcionario provincial confirmó que estuvo tanto en Nicaragua como en Panamá al margen de la actividad vinculada a su rol como secretario de Seguridad Pública de la provincia. En ambas oportunidades salió del país para cumplir con un cargo internacional que ocupa en el Club de Leones.

Bortolozzi argumentó que suspendió una decena de viajes en el último tiempo en relación su compromiso con el Club de Leones. Foto: Clarín

A través de un comunicado, fuentes oficiales dieron a conocer que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, le pidió la renuncia a Bortolozzi. Su reemplazante será Claudio Brilloni, que venía trabajando como subsecretario de Prevención y Control Urbano.

El ex secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios de la provincia había asumido el cargo a fin de año junto con el ingreso del que ahora se convirtió en su sucesor.

“La renuncia la tenía presentada desde el primer día”, manifestó Bortolozzi. En cuanto al último viaje, destacó que el gobernador Omar Perotti sabía del tema y también el ministro. Luego añadió que estuvo charlando sobre el conflicto posterior con el titular de la Casa Gris.

En un reportaje con Cadena 3, el funcionario saliente defendió su tarea y aseveró: “No me he tomado nunca vacaciones. Banqué los momentos más difíciles como el del triple crimen de Ibarlucea”. Luego admitió que el viaje también incomodó dentro del Gobierno provincial y comentó: “A algunos les molestó más que a otros”.