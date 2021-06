En las últimas horas trascendió un mensaje de una persona de Santa Fe que le manda un audio a un amigo comentándole que en la ciudad de Resistencia están “vacunando sin restricciones”, es decir cualquier persona podría ir a colocarse la dosis contra el coronavirus. Las palabras de este vecino causaron revolución en ambas provincias, tanto que el personal de salud de la tierra de Jorge Capitanich tuvo que salir a declarar cómo es la situación.

“Hola, ¿cómo andás? ¿Vos te vacunaste ya? Te aviso porque en Resistencia están vacunando solo con el DNI, yo fui y me vacuné sin problemas, me pusieron la de AstraZeneca, no tenía turno y no tengo nada de todas esas cosas que dicen que hay declarar para vacunarse. Les estoy avisando a mis amigos para que aprovechen”, aseguró.

Sobre la viralización de este audio, se dio a conocer que efectivamente tal situación estaba sucediendo, y sobre esto, personal del sistema de salud de Chaco dijo: “Al abrir nosotros el grupo etario, desde el nivel central, exigimos que se controle DNI y domicilio, ahora el control de todo no podés tener. ¿Cuál es el problema cuando vos abrís el grupo etario? Que la demanda es mucha. Acá, por centro vacunatorio, vacunás mil personas por día. Nosotros hacemos entre ocho mil y nueve mil dosis solo en Resistencia nomás. Si a eso se le suma que tenés que controlar DNI por DNI seguramente que alguien se filtra”, aseguró el Dr. Daniel Antúnez en diálogo con El litoral.

Además, el profesional también explicó por qué surgen estos inconvenientes, no solo con los santafecinos sino también con los correntinos: “También eso nos dimos cuenta al principio cuando empezamos a trabajar de esta manera con DNI con los correntinos. Porque tenemos un problema: hay un gran porcentaje de correntinos que trabajan acá, tanto de los ministerios de Salud y Educación. Pero sí, exigimos control de documento y domicilio, aunque se puede escapar”.

Por su parte, sobre los recientes vacunados que no sean de Chaco, sostuvo que en pocos días tendrían que darse la segunda dosis y que esa situación sí sería más complicada aunque seguramente se la den en sus provincias dado que “De acá salen de los vacunatorios con el carnet que luego tienen que presentar para recibir la segunda dosis”, y donde queda acreditada la aplicación del primer componente.

Finalmente, el Doctor comentó que está conforme con las medidas que se están tomando a nivel nacional respecto a las restricciones y demás; y también habló sobre las campañas de vacuncación: “Estamos muy conformes con el avance de la campaña de vacunación, nuestro objetivo era llegar a junio con 500 mil dosis aplicadas, y estamos en 488.800 dosis, creemos que para este fin de semana llegamos al número previsto y durante este mes los vamos a superar”.