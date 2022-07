Tanto desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) como desde la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe), confirmaron este viernes que irán a paro en agosto. Los docentes públicos y privados de Santa Fe exigen la reapertura de las paritarias.

¿Cuándo habrá paro docente en Santa Fe?

Desde Amsafe, detallaron que la medida de fuerza durante dos semanas si no tienen respuesta. En principio, el primer paro de 48 horas se realizará el 2 y 3 de agosto; si el reclamo no es escuchado y no reciben una respuesta, se repite la medida de fuerza los días 10 y 11 de agosto. “En Rosario marchamos este martes a las 10 hs desde plaza 25 de Mayo hasta Gobernación en unidad con otros gremios por la Reapertura de paritarias”, detallan en Twitter.

Esta misma medida fue replicada por Sadop por unanimidad. Los representantes de los docentes privados detallaron que esta medida se deba a “la negativa del gobierno provincial a reabrir la mesa paritaria para dar respuestas a la situación económica”, y también en rechazo a “la decisión unilateral de la Ministra de Educación, Adriana Cantero, en cuanto a los proyectos de extensión de jornada y de la no repitencia de las y los alumnos del nivel secundario”.

¿Qué exigen desde Amsafe al Gobierno de Santa Fe?

Según detallaron en el comunicado, lo que se exige desde el gremio de docentes públicos exigen al gobierno provincial:

Urgente convocatoria a paritarias

Adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial

Apertura de la discusión sobre extensión horaria en resguardo de los derechos de los y las trabajadoras, boleto gratuito, problemáticas de los diferentes niveles y modalidades y creación de cargos

Defensa de las Escuelas Rurales y atención a sus problemáticas

Urgente pago de lo adeudado en las partidas de Comedor y Copa de Leche y actualización de los montos

Urgente solución a los problemas de funcionamiento de Iapos

Defensa de la educación de adultos, no a los cierres de cargos y reformas inconsultas

Dejar sin efecto las destitularizaciones

Asignación de Funciones a los Equipos Territoriales de Convivencia

Apertura de inscripciones al EEMPA 1330

Creación de cargos y horas cátedras