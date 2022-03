Este viernes iniciaron las clases en Santa Fe en el medio de las negociaciones del Gobierno provincial y los docentes: no se realizó una nueva oferta de aumento por lo que los paros anunciados para el 8 y 9 de marzo siguen en pie. Vale aclarar que ya se frenó el inicio del ciclo lectivo por 48 horas por medida de fuerza.

Luego de la reunión, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri informó que pasaron a un nuevo cuarto intermedio ya que en esta reunión no se hizo una nueva oferta, sino que se usó el espacio para “acercar posiciones”. “Quedamos en mantener un esquema de intercambio”, dijo el Ministro y la oferta que sigue en pie es las del 41,7% a pagar en cuatro tramos.

“Quedamos en mantener este esquema de intercambio en base a lo que ellos nos han formulado y lo que vayamos trabajando en las próximas horas. De producirse avances va a haber nuevas reuniones”, señalo Pusineri y reiteró que “la propuesta que formuló la provincia de Santa Fe es una buena propuesta”.

Al mismo tiempo sostuvo que están dispuestos a analizar mejoras “en el marco de la razonabilidad y racionalidad de una propuesta cuando hablamos de recursos públicos”. Si bien no hubo comunicado oficial de los gremios, anteriormente habían anunciado un nuevo paro de 48 horas de no recibir una “oferta superadora”, por lo que el 8 y 9 de marzo no habría clases.