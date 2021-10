Después de la firma del decreto de aumento salarial, el Gobierno provincial convocó a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) para una nueva reunión en el marco de las paritarias. Se trata del primer encuentro después de tres jornadas de paro en las últimas dos semanas.

//Mirá también: El Gobierno de Santa Fe sólo pagará aumentos a docentes que acepten la oferta

La Casa Gris resolvió retomar el diálogo este miércoles a las 10 luego de las medidas de fuerza que implementó el gremio de docentes de escuelas públicas. No obstante, fuentes oficiales ratificaron que no aplicarán la suba para el personal de las organizaciones que rechazaron la propuesta.

Amsafe fue la primera que se pronunció en contra del ofrecimiento del 17% en tres tramos. Sumado al 35 por ciento otorgado en marzo se llegó a establecer un incremento anual del 52% que sí aceptaron en el sector de escuelas privadas y la administración central.

//Mirá también: La Provincia cerró la paritaria docente y fijó el aumento de forma unilateral

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, dejó en claro que el Gobierno santafesino no actualizará los sueldos de quienes no hayan firmado el acuerdo. No obstante, aclaró que “a todo el sector pasivo docente sí se le va a abonar el aumento como anunciamos el día viernes”.

Además de Amsafe, el funcionario provincial confirmó que la convocatoria a la reunión paritaria incluye al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus). El gremio adoptó una postura similar a la de docentes de escuelas públicas, incluyendo medidas de fuerza.