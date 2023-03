El gremio de salud Siprus rechazó la oferta salarial de Santa Fe y lanzó un paro de 48 horas

El conflicto tras la fallida paritaria entre Santa Fe y los gremios no se destraba. Al paro docente confirmado para el 1 y 2 de marzo, se suma una medida de fuerza de 48 horas de trabajadores de la salud, que también rechazaron la propuesta salarial por considerarla insuficiente.

El paro será también durante el miércoles y jueves de esta semana, que comienza marzo. “La votación expresa lo que planteamos tras la última reunión: el porcentaje de aumento, su cuotificación y no contemplar lo perdido en febrero, es insuficiente. Como lo es también no contemplar ninguno de los treinta puntos no salariales que expusimos como sindicato en la paritaria”, señaló Diego Ainsuain titular de Siprus.

Cabe destacar que la propuesta ofrecida por la provincia es del 33,5% de forma escalonada, tal como se ofreció a los gremios docentes y empleados estatales nucleados en ATE y UPCN. Para el Siprus, ese porcentaje escalonado a abonarse en marzo (17,5%), mayo (8%) y julio (8%) está por debajo del porcentaje de inflación trazado tanto por el gremio como por las consultores respecto a la tendencia inflacionaria.

¿Qué sostienen los trabajadores nucleados en siprus sobre la oferta provincial?

“Esta propuesta está muy alejada de lo que estábamos pidiendo, ya que es menos de la mitad del porcentaje de aumento y del índice inflacionario, teniendo en cuenta que ya en febrero, con el aumento que ofrecen en marzo, se pierde poder adquisitivo y en abril vamos a quedar otra vez por debajo de ese índice”, recalcó Ainsuain.

Según informaron desde el gremio, la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y habrá movilizaciones y actividades en las distintas regionales.

Siprus exige un salario mínimo de $282.000 para un profesional de la salud que trabaja 24 horas semanales, sin antigüedad ni adicionales. Además solicita el pase a planta de 2.000 trabajadores, entre otras reivindicaciones.