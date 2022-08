El Gobierno de Santa Fe pidió que se levanten los paros y convocó a los gremios para el mes de septiembre

Luego de que los gremios docentes confirmaran los días de paro con el objetivo de que se reabran las negociaciones paritarias, desde el Gobierno de Santa Fe confirmaron el llamado para retomar el diálogo a partir de los primeros días de septiembre tanto a los docentes, administración pública y personal de salud.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en conferencia de prensa pidió que las negociaciones continúen en el camino de la “colaboración y buena fe”, tal como sostiene, se vienen desarrollando. Al mismo tiempo, señaló: “Estamos instando a que se revisen las medidas de fuerza que están dispuestas o que se pretendieran disponer en lo sucesivo”.

Este pedido se funda en que lo que piden los gremios estaría siendo cumplido: llamado a una nueva mesa paritaria. “La idea del Gobierno es que se tome en cuenta que estamos cumpliendo con los compromisos asumidos”, insistió el Ministro y agregó: “Estamos pidiendo que esas instancias (de paro) puedan ser revisadas”.

“El planteo que se hacía era el de reapertura de paritarias, y lo estamos haciendo”, reiteró y sostuvo que “siempre supimos que iba a haber una paritaria en septiembre”. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno está liquidando los sueldos de “agosto con un incremento del 8%”.

Fechas para las negociaciones de paritarias en Santa Fe según cada gremio

El ministro Juan Pusineri, confirmó la reapertura de la negociación paritaria dividida en tres fechas según cada gremio. “Vamos a estar haciéndolo a partir del 1° de septiembre” para los gremios de la administración central; el día 2 será el turno para el sector docente y, el tercer llamado será el 5 de septiembre para los profesionales de la salud.

El jueves por la tarde se confirmó la medida de fuerza adoptada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), junto con la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). La misma se divide en tres:

Paro de 24 horas este viernes 19 de agosto.

Paro de 72 horas: 23, 24 y 25 de agosto.

Paro de 72 horas: 30 y 31 de agosto; y 1° de septiembre

Qué dijo el Ministro de Trabajo de Santa Fe sobre los descuentos a los trabajadores que hagan paro

“El derecho de huelga es un derecho garantizado constitucionalmente y el Gobierno lógicamente no puede menos que respetarlo”, inició diciendo y agregó: “¿Esto qué implica? No se pueden adoptar ningún tipo de represalia por llevar adelante el derecho de huelga. Distinta es la situación de los días no trabajados”.

Es decir, que “allí la no liquidación corresponde porque en determinado día no se prestó el servicio”. De esta manera, sostiene que quienes acaten el llamado a huelga no sufrirán sanciones, llamados de atención o medidas semejantes, pero si se les descontarán los días no trabajados.