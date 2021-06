El youtuber Yao Cabrera desafío a una “pelea de verdad” a Marcos “Chino” Maidana, luego de burlarse por la exhibición que realizaron en Miami Floyd Mayweather y Logan Paul. El santafesino no tardó en aceptar el reto y chicaneó al influencer uruguayo.

A través de historias de Instagram, Maidana le respondió a Yao Cabrera para iniciar a palpitar una pelea caliente. “¿Como es que se llama?”, se lo escucha decir al Chino y quienes lo acompañan le responden “Yao Ca*erga”, ninguneando al influencer que tiene 3.3 millones de seguidores en Instagram.

“Yo no peleo con amateurs ni pelo*dos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, dijo el excampeón mundial de boxeo y el youtuber replicó el mensaje en sus redes sociales, reafirmando que se van a enfrentar en el ring y que si pierde se irá de Argentina.

Yao Cabrera comentó en sus redes que no estaba al 100% físicamente pero que se iba a preparar en su casa, al mismo tiempo hizo una encuesta y en la misma el 85% de los usuarios aseguran que el ganador va a ser el “Chino” Maidana. Habrá que esperar que se ponga día y horario para esta pelea.

Qué dijo Yao Cabrera del hijo del Chino “Maidana”

Además el joven de 24 años aclaró que le tiene mucho respeto a Maidana porque es un boxeador “muy muy pro y un profesional excelente”, pero que no le parece lo mismo su hijo y que por eso lo “bardeó”: “Me parece un salame”.

Cabrera asegura que este tira historias que no son y por eso le salió al cruce: “Si me tratan bien, yo los trato mejor, pero si me tratan mal yo los trato peor”. Vale aclarar que el hijo de Maidana lo acusó de “violador, asesino”, según detalla el youtuber.

Al mismo tiempo volvió a remarcar: “Al Chino Maidana lo respeto mucho por mas que vaya a darle una paliza en el ring en cualquier momento”.