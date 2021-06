Tras la gloria de Colón de Santa Fe en la Copa de la Liga Profesional, miles de santafecinos salieron de sus casas para festejar el momento tan único para el equipo. Si bien las celebraciones son aceptadas, se llevaron a cabo en el medio de una pandemia, por lo que los casos a partir de esto, podrían aumentar, y algunos números ya preocupan al sector de de salud.

Desde el Hospital Iturraspe de Santa Fe, confirmaron que si bien viven momentos de “cierto alivio gracias al amesetamiento en el número de pacientes graves por cuadros de covid”, la situación que llegría en tan solo 72horas, preocuparía al sector.

“En los últimos días venimos teniendo una o dos camas disponibles en Terapia Intensiva y dos o tres en Clínica Médica”, explicó´sobre la actualidad, el director del nosocomio, Francisco Villano.

No obstante, desde el cumplimiento de los 10 días del viernes 4 al domingo 6, a la actualidad, el profesional sostuvo: “La verdad es que durante los días de las caravanas y festejos sentimos que al personal de salud no estaban escupiendo en la cara. Pero no decaemos en nuestro trabajo porque hay mucha gente que lo merece”.

Director del Hospital Iturraspe, Francisco Villano. Santa Fe Foto: Aires de Santa Fe

“Este amesetamiento se logró gracias a las medidas de distanciamiento y restricciones de los últimos 15 días. Si bien es cierto que se aceleró el ritmo de vacunación, se debe tener en cuenta que se alcanza recién luego de 21 días una protección del 65% con la primera dosis”, explicó Villano

Además, agregó que recién cuando el 80% de la población tenga inmunidad -porque recibió la vacuna o porque superó un cuadro de coronavirus- se podrá decir que “alcanzaremos la tranquilidad inmunológica. Mientras eso no ocurra, es imprescindible que mantengamos los cuidados”.