Universidad de Estados Unidos becó a un malargüino para estudiar ingeniería

El sueño que Felipe Altamirano tenía desde pequeño se hizo realidad. La Universidad Tecnológica de Michigan lo becó para que pueda realizar los estudios de grado en Estados Unidos.

Para completar la beca, la municipalidad de Malargüe también hace un aporte que incluye los pasajes para el estudiante y un acompañante.

El programa de becas es parte de los convenios que trae aparejada la instalación del Observatorio Pierre Auger en el departamento del sur mendocino

De Malargüe a Estados Unidos

La Universidad Tecnológica de Michigan es una de las instituciones que forma parte de la colaboración internacional del Observatorio Pierre Auger.

El intendente juan Ojeda junto a Felipe Altamirano, el estudiante becado por la Universidad Tecnológica de Michigan. Foto: Municipalidad de Malargüe

Por ello, desde 2001 la casa de altos estudios norteamericana ofrece becas cada dos años para que estudiantes de Malargüe realicen sus estudios universitarios en Michigan.

Durante la mañana de este viernes, el intendente Juan Manuel Ojeda confirmó que Felipe Altamirano viajará en 2023 a Estados Unidos para cursar ingeniería en la universidad de Míchigan.

“Desde el municipio vamos a estar a la altura de las circunstancias para acompañar al estudiante en el proceso”, dijo el jefe comunal al tiempo que aclaró que “desde el Municipio se financia el traslado y también el seguro médico”.

“Hace once años que vengo preparándome para hacer este viaje. Es un objetivo que he tenido muy claro desde chico, me gusta el idioma y voy a estudiar una ingeniería en Michigan”, aseguró Felipe Altamirano.

El viaje está previsto para enero. La Universidad da una beca total de aproximadamente 57.000 dólares y la Municipalidad aporta el traslado para el alumno y un acompañante ida y vuelta, en el caso de Felipe es con pasaje abierto, y también se pagan todos los seguros”, comentó Verónica Bunsters, directora de la Agencia de Desarrollo Educativo del municipio.