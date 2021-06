Con el operativo puerta a puerta en General Alvear se está desarrollando en el departamento sureño una intensa campaña de vacunación que llega a los distritos y parajes más alejados. Además se puso a disposición el polideportivo de Ciudad para atender los turnos diarios, en tanto que en el Vacunatorio Central se inocula a quien tiene turnos atrasados.

//Mirá también: Alvear presentó el XVI Congreso de Educación que este año será internacional

Gracias a esta labor conjunta entre el Ministerio de Salud y la comuna, ya han sido colocadas más de 25.000 dosis.

Ante este avance con la vacunación y la disminución notable de casos, el intendente Walther Marcolini adelantó que Alvear “se alineará a los horarios que rigen en el resto de la provincia” pero “siempre monitoreando de manera permanente que los casos no se disparen, en caso de que surja una nueva escalada de casos positivos, se volverá atrás en las medidas”.

Campaña

La campaña de vacunación contra el coronavirus en Alvear “ha sido muy exitoso, siempre con el objetivo final de garantizar la vacunación a quienes no tienen los recursos para llegar a la Ciudad” explicó la responsable de Municipio Saludable, Analía García.

Las inscripciones se llevaron a cabo con personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Área de Municipio Saludable, la Dirección de Deportes, quienes además, durante la tarde, desde el Centro de Operaciones se notifica vía telefónica a quienes deben vacunarse, dónde y cuándo hacerlo.

Avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en General Alvear. Gentileza Municipalidad de General Alvear

“Este trabajo que encaramos junto con el Ministerio de Salud de la Provincia, a pedido del Gobernador Rodolfo Suárez y la Ministra Ana María Nadal, quienes pidieron que fuéramos a buscar a esas personas mayores de 65 años que no se habían vacunado porque no querían o no pudieron acceder a la vacuna”, dijo Marcolini.

“Si se analiza la situación que estamos atravesando actualmente, con una baja en la terapia intensiva, una baja en la ocupación de camas, creo que estamos en una situación muy favorable para que, si nos cuidamos y seguimos teniendo conciencia, podremos volver a cierto nivel de normalidad”, agregó el jefe comunal.

Por su parte el Coordinador del Área Departamental de Salud Juan José Castro, aseguró que se han colocado 25.427 dosis, de las cuales 20.000, aproximadamente, corresponden a la primera dosis y el resto son del segundo componente.

Además, se inmunizó al personal de prensa, de empresas turísticas, casino, Poder Judicial, estaciones de servicio y gastronómicos.

//Mirá también: Vacunatorio clandestino: los detalles de la investigación

“Estamos vacunando con AstraZeneca ya que han llegado más de 1.500 dosis. Respecto a la colocación de la Vacuna Antigripal se pueden inscribir en la página web donde establece cuáles son los grupos que pueden acceder al turno”. Castro también explicó que están por llegar las segundas dosis de la Sputnik V, por lo que seguramente quienes deban recibir esta dosis, serán notificados pronto.

Una tarea fundamental que se está llevando a cabo en el Departamento tiene que ver con la vacunación en zonas alejadas: “La próxima semana vamos a estar vacunando en los parajes. Lo que quiero destacar es el trabajo en equipo que estamos haciendo con el municipio, ellos primero hicieron el operativo de inscripción y ahora nosotros vamos con la vacunación a esas personas y con respecto a las vacunas es simple los que tengan turno para el día o antigripal van al polideportivo, y los que tengan turnos vencidos van al vacunatorio” finalizó Castro.