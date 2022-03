La aparición en las redes sociales de la venta de un módulo habitacional que construyó la Municipalidad de Alvear generó indignación y la gente no se guardó nada.

Hernán Climent, delegado municipal del distrito del este alvearense y concejal electo difundió a través de su cuenta de Facebook la publicación en la que quienes estuvieron necesitados de un techo y hasta movilizaron a la comunidad de Bowen para que los ayude, ahora venden por $550.000 ese módulo habitacional.

Publicación de la venta del módulo. Foto: Facebook Hernán Climent

La bronca que destiló Climent es porque el módulo lo levantó la comuna pero además hubo particulares que donaron el terreno y hasta vecinos vendieronn bonos solidarios para ayudar a la familia.

“Con dolor, con bronca tal vez, con preocupación, pensando que hay mucho para trabajar, legislar, educar, corregir, hay mucho por lo que cómo sociedad toda nos tenemos que comprometer”, comenzó el posteo.

“Este módulo está hecho por la gestión Municipal, donación de terreno por personas privadas, muchos pedidos de vecinos, hasta vendían números para ayudar a verlo realizado, pensando que una familia tuviera un techo. Hoy lo vemos publicado. Por Dios cuánto nos falta entender”, finalizó.

Publicación de Hernán Climent. Foto: Facebook Hernán Climent

La publicación de Climent comenzó a replicarse y los comentarios no tardaron en llegar.

“Habría que buscar alguien quien lo necesite y no dejarlo vender”, dijo Ángel.

“La verdad no se entiende... uno que necesita no tiene esa posibilidad LAMENTABLE!!!”, lanzó Mariela.

“La gente es ingrata y se abuza, lamentablemente hoy en día, hay muchos que están cada día peor, no les importa nada”, comentó Inés.

“De qué se sorprenden? Esta gente no reconoce ni agradece lo que se les da”, comentó Mariana.